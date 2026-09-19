Rafa Jódar y Dani Mérida dan medio billete a España para las Finales de la Copa Davis 2026

Los dos tenistas madrileños superaron a los chilenos Tabilo y Garín, a domicilio, y situaron a España a un solo punto de pasar la eliminatoria

La nueva generación da la cara y España está a un sólo punto de clasificarse para el Final 8 de la Copa Davis 2026 después de que Rafa Jódar y Dani Mérida ganaran sus dos individuales en la primera jornada de la eliminatoria que el equipo español afronta a domicilio en Chile.

Chile nunca ha perdido en casa con Nicolás Massu como capitán. Lleva doce eliminatorias seguidas invicto como anfitrión, pero ahora, España está a un partido de poner fin a esa buena racha.

Rafa Jódar, que acaba de cumplir 20 años y debutaba en la competición, superó con autoridad a Cristian Garín por 0-6 y 2-6. El madrileño, número 14 del mundo, tardó una hora y 4 minutos en ganar, dominó desde el inicio y rompió pronto el servicio de un Garín (133 ATP) que apenas pudo encontrar respuestas durante el primer set.

El chileno trató de reaccionar en la segunda manga, pero Jódar volvió a tomar ventaja desde los primeros juegos. Con dos nuevas roturas se colocó 1-5 y, aunque Garín logró recortar distancias, el español cerró el encuentro con un nuevo quiebre para completar su victoria.

Dani Mérida hace lo más difícil

Jódar había afrontado el partido con la tranquilidad de saber que su punto no era tan decisivo como se suponía por el triunfo previo de Dani Mérida ante Alejandro Tabilo. Chile apostó por la tierra batida, pese a que no es la mejor superficie de su número uno y lo pagó.

El madrileño perdió el primer set, pero remontó ante Tabilo para ganar por 7-5, 3-6 y 3-6. El chileno se llevó el primer set, pero Mérida reaccionó a partir del 3-3 del segundo y terminó imponiendo su ritmo. En la tercera manga encadenó los tres últimos juegos para darle a España el 0-1 en la eliminatoria.

"Este primer punto era muy importante porque, a priori, el favorito era él quien tenía que ganar. Es un punto que nos da mucha confianza, pero todavía queda muchos partidos por delante", decía el madrileño, que ya veía que su amigo y compañero de generación, Rafa Jódar, tenía encarrilado su partido ante Garín. "Tanto el capitán David (Ferrer) como el equipo sabíamos que si seguía duro en el partido las oportunidades iban a seguir llegando y le iba a dar la vuelta. He confiado en mí, he seguido intenso", sentenciaba Dani Mérida, "contento" de haber respondido ante la confianza que habían depositado en él.

La serie se resolverá este domingo. Si no hay cambios -se pueden hacer hasta poco antes-, el día comenzará con el dobles entre el propio Tabilo y Tomás Barrios y los españoles Jaume Munar y Pedro Martínez. Después se enfrentarán Tabilo y Jódar, mientras que Garín y Mérida disputarán el último individual. Con ganar uno de esos tres duelos, España estará en Bolonia entre los ocho mejores.