Coco Gauff aísla a Carlos Alcaraz en un US Open que se revoluciona

La victoria de la norteamericana sobre Cristina Bucsa deja solo al murciano como único representante español en los dos cuadros

Todas las esperanzas españolas en este US Open 2026 han quedado en manos de un Carlos Alcaraz que se enfrenta hoy con Tommy Paul y que va por la parte dura del cuadro, donde todos los favoritos avanzan. Justo lo contrario que la parte alta, donde Zverev sobrevive en medio de las sorpresas que cada vez lo dejan más solo como candidato a la final. Los últimos en caer han sido Taylor Fritz, Jakub Mensik y Flavio Cobolli.

La única española que hasta ahora le acompañaba, Cristina Bucsa, caía eliminada ante la misma que dejó en la cuneta a Paula Badosa en la ronda anterior: Coco Gauff. La estadounidense, cuarta jugadora del mundo, se impuso por 6-3 y 6-4 en una hora y 28 minutos.

Bucsa, número 40 del ranking WTA, comenzó el encuentro sin complejos y logró adelantarse con una rotura de servicio que le permitió situarse 2-1. La reacción de Gauff, sin embargo, no tardó en llegar. La campeona estadounidense elevó su nivel, encontró profundidad en sus golpes y respondió con dos 'breaks' para darle la vuelta al primer parcial.

Gauff le complica la vida a Bucsa

La cántabra tuvo que afrontar situaciones de máxima exigencia prácticamente en cada uno de sus turnos de saque. Todos sus servicios en la primera manga acabaron en el 'deuce', una muestra de la presión constante ejercida por Gauff.

El segundo set mantuvo un guion similar. La estadounidense volvió a marcar diferencias al resto y consiguió dos roturas, aunque Bucsa recuperó una de ellas. En el tramo decisivo, Gauff no concedió margen para la remontada y cerró el encuentro con autoridad, ganando en blanco los dos últimos juegos.

"Cuando me vi con ese 'break' de desventaja, me dije que tenía que acelerar mis golpes. Bucsa es una jugadora complicada, porque a veces puede acelerar el ritmo y otras ralentizarlo, así que me costó encontrar mi ritmo", reconoció Gauff, que ahora se las verá con otra jugadora estadounidense, Iva Jovic, quien sorprendía a una de las revelaciones del año, la filipina Alexandra Eala.

Zverev se queda solo por arriba

Si bien no hubo sorpresa en el cuadro femenino, donde pasaron Rybakina, Osaka, Swiatek o la mencionada Gauff, sí que las hubo en el masculino en una jornada de sábado donde Zverev fue el único 'Top 10' que avanzó a la cuarta ronda, ante las derrotas del estadounidense Fritz (n.10) y del italiano Flavio Cobolli (n.6).

Aparte de Zverev, solo quedan con vida Carlos Alcaraz (n.3), el ruso Daniil Medvedev (n.7) y el estadounidense Ben Shelton (n.9). Y todos van por el lado del cuadro del tenista español.

Zverev avanzó tras imponerse al chileno Alejandro Tabilo por 6-2, 7-6(2) y 6-2 en menos de dos horas y media, logrando así su primera victoria en tres sets del torneo después de sufrir más de la cuenta en sus dos compromisos anteriores ante Lorenzo Sonego y Quentin Halys. Tabilo tuvo dos oportunidades para llevarse la segunda manga, pero Zverev resistió y terminó imponiendo su superioridad.

Cobolli y Fritz dicen adiós

Las grandes sorpresas habían llegado antes con la eliminación de Cobolli, finalista de Roland Garros, a manos del emergente tenista belga Alexander Blockx en cuatro sets y, sobre todo, en la remontada de Fran Cerúndolo ante Taylor Fritz.

El argentino derrotó a Fritz por 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 tras tres horas y 40 minutos de partido en un duelo que se decidió en un quinto set de máxima tensión. En éste, Cerúndolo salvó tres bolas de 'break' cuando sacaba para ponerse 4-4 y, acto seguido, aprovechó su oportunidad para romper el servicio de Fritz. Con 5-4 en el marcador, el argentino no falló con su saque y selló su pase a la siguiente ronda.