Raphinha ya es el mejor brasileño del Barcelona: Neymar, Rivaldo y Ronaldinho, en la comparación

El ex del Leeds ha entrado en el 'top cinco' de máximos goleadores del Barça en la Liga de Campeones y lo tiene todo de cara para colocarse segundo de ese ranking, sólo por detrás de Messi

Raphinha llegó al FC Barcelona el verano de 2022 procedente del Leeds, un fichaje que muy pocos entendieron, sobre todo porque, a un Barça muy delicado en lo económico, le costó más de 60 millones de euros. Cuatro años después, el Porto Alegre se puede sentar en la mesa de Ronaldinho, Rivaldo o Neymar, e incluso puede decir que él es el mejor brasileño de la historia del Barcelona.

Esta afirmación tiene matices, puesto que hablamos del rendimiento del futbolista en el club azulgrana y del periodo de tiempo de ese rendimiento. Porque Neymar tuvo un año descomunal, pero fue eso, sólo un año. Es cierto que Dani Alves ganó más de 40 títulos, pero seamos realistas, los delanteros siempre lideran este tipo de rankings. Tampoco hay que olvidar a Ronaldinho Gaúcho, que en Barcelona se convirtió en el mejor futbolista del mundo, aunque decidió serlo poco tiempo. También está Rivaldo, muy importante cuando llegó del Deportivo, o Ronaldo Nazario, aunque su paso por la ciudad condal también fue efímero y brilló fuera. Raphinha no tiene la prensa o el tirón de muchos de estos jugadores, pero es el mejor actor secundario que el Barça podía tener.

Sea como sea, en una banda o en otra, Raphinha siempre acaba encontrando su sitio. En el vestuario es un líder y en el campo ya ha demostrado que también.

En el estreno en Champions de este curso, Raphael Dias 'Raphinha' se situó entre los cinco máximos goleadores de la historia del FC Barcelona en la Liga de Campeones con su doblete ante el Feyenoord. Son 21 goles los que atesora en su haber, los mismos que marcó Neymar como azulgrana y a tan sólo cuatro de Rivaldo. A sus 29 años, es muy probable que marque cinco goles esta temporada y le supere, quedando sólo por detrás de Leo Messi en este ranking.

Aunque con Xavi no jugó mal, lo cierto es que ha sido Hansi Flick el que ha sacado su mejor rendimiento. Este curso jugando como '9', una posición en la que nunca se había desempeñado, pero a la que ha tardado muy poco en acostumbrarse. Raphinha está respondiendo al técnico alemán como mejor sabe hacer, con trabajo y con goles, siendo uno de los hombres clave y de máxima confianza del entrenador desde que llegó a Barcelona.

En la actualidad, el debate debe empezar a plantearse, pero si Raphinha logra una Champions con el Barça ya no habrá nada que debatir. Por rendimiento y estadísticas, nadie podrá discutir que Raphael Dias 'Raphinha' es el mejor brasileño que se ha vestido la elástica azulgrana.