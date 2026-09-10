Le hizo sombra a Pau Cubarsí en el Barcelona y ahora Hansi Flick duda de su nivel

El campeón del mundo sigue siendo intocable para el técnico alemán, pero su habitual acompañante en el eje de la zaga durante el pasado curso no está ofreciendo el rendimiento esperado y podría perder su sitio

El nombre de Pau Cubarsí está en boca de todos. Su gran papel en el Mundial le ha terminado de encumbrar a sus 19 años. Fue pieza importante en la conquista del segundo título para la selección española y además se llevó el premio de Mejor Jugador Joven del torneo. Un galardón que le ha impulsado para figurar entre los 30 candidatos al Balón de Oro que se entregará el próximo mes de octubre, junto a Lamine Yamal y Rodrí Hernández, su nuevo compañero en el FC Barcelona.

El central nacido en Estanyol es uno de los grandes referentes de esa inagotable fuente de talentos que representa La Masia. Pero ni mucho menos es el único, tampoco en su posición. De hecho, la pasada campaña, durante algunas fases de la misma, Gerard Martín consiguió hacerle sombra en el eje de la zaga, convirtiéndose en uno de los baluartes defensivos del conjunto azulgrana.

Los números de Pau Cubarsí y Gerard Martín

La confianza de Hansi Flick en el barcelonés, que aterrizó en el filial culé hace tres años procedente del Cornellà, se reflejó en una elevadísima participación. Disputó 51 partidos para sumar un total de 3.223 minutos (por los 3.978' de Cubarsí en 48 encuentros). Así pues, ambos se consolidaron como una fiable pareja en la retaguardia durante muchos momentos, aunque Gerard Martín también fue utilizado en muchos partidos como lateral izquierdo. Pero dicho binomio podría verse alterado en el presente curso.

El internacional español sigue siendo intocable para el técnico germano (ha sido titular en todos los partidos menos en el debut en LaLiga frente al Elche). Pero Flick comienza a dudar del nivel de Gerard Martín para acompañarlo, tal y como apuntan desde la Ciudad Condal. No desconfía de sus cualidades, pues durante la 25/26 demostró con creces su capacidad para defender grandes espacios, con el equipo instalado a muchos metros de su portería, mostrando además un elevado sentido de la anticipación y una aseada salida de balón.

La petición de Hansi Flick a Gerard Martín

Pero el nivel mostrado por el catalán en el arranque de este curso no está siendo el mismo. Flick le pide que apriete para volver a recuperar su mejor versión. Pero en un equipo del nivel del Barça, la paciencia es corta y no hay demasiado tiempo para esperar a nadie. Principalmente, porque la competencia es elevada y los que vienen por detrás ven la oportunidad de hacerse con un sitio que parecía reservado para el canterano.

Christensen y Eric García, al acecho

De momento, Gerard Martín ha sido utilizado en tres de los cinco choques oficiales disputados por el cuadro azulgrana, todos ellos completos, por lo que suma 270 minutos. Pero también ha ganado protagonismo el danés Andreas Christensen, lastrado el pasado curso por la rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que se produjo en el mes de septiembre.

Ya recuperado, el ex del Chelsea supera por poco en minutos al barcelonés (198'). Y no hay que olvidar a Eric García, el cuarto central en discordia por ahora, con 199 minutos, ni a Jules Koundé, por ahora un fijo en el lateral derecho, aunque también actuó en el centro de la defensa en el tramo final de la victoria ante el Athletic en el Camp Nou.

Sea como fuere, aún no está decidido que Gerard Martín vaya a perder su sitio, pero sí tendrá que elevar su nivel para conservarlo. Haberse mostrado la pasada campaña tan sólido o más en ocasiones que Pau Cubarsí parecía asegurarle un rol protagonista en este Barça. Pero la exigencia azulgrana obliga a no bajar el pistón.