Noruega - Portugal: alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido de la Nations League

Haaland y Ronaldo acaparan todas las miradas en uno de los duelos más atractivos de este domingo; ambos ganaron su primer partido por lo que está en juego el liderato del Grupo D

Noruega y Portugal se ven las caras en uno de los duelos más atractivos de la segunda jornada de la Liga de Naciones. Ambos combinados llegan al choque con buenas sensaciones, tras vencer sus respectivos encuentros en el Grupo D.

Liderados por su estrella nacional, Noruega arrancó su andadura en el torneo con un trabajado triunfo ante Dinamarca, con un doblete de Erling Haaland en el 3-2 frente a los daneses.

El delantero del Manchester City suma más goles que partido con su selección y ante Portugal será la gran amenaza para intentar sumar otros tres puntos al calor de su afición en Oslo.

Por su parte, Portugal arrancó la 'era Jorge Jesús' con un triunfo por la mínima frente a Gales, con un solitario gol de Joao Félix.

Con Jorge Jesús en el puesto que antes ocupaba el español Roberto Martínez, los lusos buscaron más el centro del campo en lugar de las bandas, y así fue como se consiguió el único tanto, anotado por el ex del Atlético de Madrid y del FC Barcelona João Félix.

Cristiano quiere los 1.000 goles

Pese a todo, la figura a seguir sigue siendo Cristiano Ronaldo. A sus 41 años el capitán de Portugal está decidido a llegar a los 1.000 goles en su carrera, para lo que tan solo le faltan 21.

"Ya he admitido que quiero llegar y que voy a llegar. Pero no es una obsesión, nunca hago las cosas por obsesión. Porque cuando se hace por obsesión, no sale como queremos", afirmó Cristiano hace tan solo unos días antes de medirse a Gales. Precisamente frente a los británicos no consiguió anotar y fue sustituido a los 67 minutos de juego.

Fecha y hora: ¿Cuándo se juega el Noruega - Portugal?

El encuentro entre Noruega y Portugal se disputará este domingo 27 de septiembre a partir de las 20:45 horas en el Ullevaal Stadium de Oslo. Es el partido correspondiente a la segunda jornada de la Nations League del Grupo D.

Televisión e Internet: ¿Dónde se puede ver en directo el Noruega - Portugal?

Los aficionados españoles podrán disfrutar del partido totalmente en abierto y gratis ya que 'La 1' de RTVE ofrecerá el partido en directo. También podrán seguir el choque entre ambos combinados de forma online a través de la plataforma RTVE Play. Además, RTVE ha anunciado que ofrecerá en abierto todos los partidos de España durante esta primera ventana, siendo el próximo el del martes ante Croacia, en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Los posibles onces del Noruega - Portugal

Noruega: Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, Fredrik Aursnes, Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg, Oscar Bobb, Erling Haaland y Antonio Nusa.

Portugal: Diogo Costa, Joao Cancelo, Renato Veiga, Rúben Dias, Nuno Mendes, Rúben Neves, Vitinha, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Félix y Cristiano Ronaldo.