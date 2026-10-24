El posible destino de Cesc Fábregas como nuevo entrenador: "Estaría loco, es prácticamente un cementerio"

El técnico español del Como dejó claro en la previa del suelo ante el Sassuolo de la Serie A que de momento no se plantea dejar su actual equipo. Ademas, Lineket, en el podcast The Rest is Football, recomendó al catalán no llegar al Manchester United

Cesc Fábregas sigue creciendo como entrenador en el Como. Tras conseguir el ascenso a la Serie A hace dos temporadas, el Como de Cesc Fábregas sigue creciendo en Italia y disputando esta temporada la Champions Legue está demostrando que está dispuesto a instalarse entre los equipos más importantes de Italia. Este crecimiento de Cesc Fábregas como técnico del Como le ha traído un buen puñado de pretendientes que piensan en él como futuro entrenador. Este pasado viernes, en la previa del duelo que dará comienzo a partir de las 15:00 horas ante el Sassuolo, Cesc Fábregas dejó claro que su idea es seguir en el Como ya que pensar en una salida sería un error bajo su punto de vista.

Cesc Fábregas deja atrás los rumores y confirma su continuidad en el Como

Cesc Fábregas fue tajante a la hora de zanjar los rumores sobre una posible salida del Como: "Nunca he pensado en irme. Si empezara a pensarlo, quizá sería el principio del fin para mí aquí, pero nunca lo he hecho".

Este sábado además, tendrá delante un entrenador que al igual que él, en su etapa de futbolista actuó como centrocampista: Alberto Aquilani. El técnico Cesc Fábregas demostró un gran respecto hacia el preparador del Sassuolo: "Alberto me gusta mucho como entrenador, por sus ideas, su valentía y la forma en que juegan al fútbol sus equipos".

Lineker recomienda a Fábregas sobre mirar al Manchester como nuevo equipo

Lineker, uno de los delanteros más míticos de Inglaterra, recomendó a Cesc Fábregas no plantearse una salida al Manchester United, precisamente el último club al que los italianos vapulearon en la Champions League: "En algún momento tendrá que tomar una decisión importante, porque, si sigue cosechando éxitos con el Como, aunque sean moderados, un gran club vendrá a por él. Podría ser el United. ¡Si acepta ese puesto, estaría loco! Es prácticamente un cementerio", reconoció en el podcast The Rest is Football.

Fabregas celebra el último triunfo del Como en Champions League

Tampoco habló muy bien sobre el Manchester United en dicho podcast el ex futbolista Alan Shearer: "Sé que es un club de fútbol enorme, pero ahora mismo no es un puesto atractivo, por la cantidad de entrenadores que han pasado por allí y la cantidad que han sido despedidos".

Cesc Fábregas y sus recomendaciones en la Serie A

Cesc Fábregas además apuntó a la relación que tiene con Aquilani, que el pasado verano le llamó para preguntar por Rispoli. "Me llamó el verano pasado porque tenía muchas ganas de contar con Rispoli en el Catanzaro. Rispoli fue el primer jugador al que entrené, así que dejarlo en manos de Alberto me dio una tranquilidad absoluta", afirmó el técnico del Como.

La evolución de Nico Paz

Cesc Fábregas también tuvo palabras de elogio para Nico Paz, cedido por el Real Madrid y que se ha convertido en un fijo para el técnico español del Como: "Hay que conocer a la persona y saber qué tipo de chico es. Nico no es alguien al que haya que estar guiando. Cuanto menos hables con él, mejor. Tiene una mentalidad increíble". Fábregas además destacó la mentalidad de Nico Paz: "Llevamos más de dos años juntos y ha crecido muchísimo. Puede que incluso esté entre los tres mejores defensores del equipo. Esa mentalidad marca la diferencia incluso antes de competir, y por eso nunca lo saco".