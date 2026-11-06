Bordalás vuelve a la carga y pone en evidencia a su Getafe: "Somos el único equipo de Primera, Segunda y Primera RFEF que no tiene extremos"

El técnico azulón alabó el esfuerzo de los suyos, pero admitió que la diferencia de nivel con el Brighton es "muy grande en todo", explicando de ese modo una derrota que complica mucho la supervivencia en la Conference League

El Getafe sumo una nueva derrota en la Fase Liga de la Conference League, esta vez ante el Brihgton (0-1), y aún no conoce la victoria después de tres jornadas disputadas. Con otras tres por disputar, el cuadro azulón solo suma un punto y ocupa el 31º puesto, lejos de un 'top 24' que le permitiría seguir vivo en la competición y al que aún aspira pese a modo, como dejó claro su entrenador, José Bordalás, quien reconoció no obstante que la clasificación para la siguiente fase se ha complicado mucho.

Las opciones en la Conference League: "Todavía no está todo hecho"

"Posibilidades hay, pero está muy difícil. Quedan tres partidos y todavía no está todo hecho. Ahora tenemos un partido muy complicado el domingo contra el Villarreal y debemos centrarnos en LaLiga. Cuando llegue el próximo encuentro de la Conference intentaremos sumar el mayor número de puntos para ver si tenemos suerte y podemos pasar a la siguiente fase", afirmó en rueda de prensa el alicantino, que consideró que sus jugadores completaron una buena primera mitad frente al Brighton, pero admitió que el conjunto inglés terminó castigando el desgaste acumulado por los suyos.

"El equipo hizo un gran primer tiempo. Estuvo vivo. Ellos han tenido más frescura en el segundo tiempo. Hemos pagado el esfuerzo desde el principio del campeonato y el gol nos hizo mucho daño. Era un gran equipo, tercero en la Premier League", señaló, lamentando también los problemas defensivos que arrastra su equipo, que apenas ha conseguido mantener su portería imbatida en dos encuentros desde el inicio del curso.

Las debilidades defensivas del Getafe: "Ha sido un error muy grave"

"Estoy contento en parte, pero no del todo porque no hemos ganado. Hemos vuelto a encajar y tenemos que mejorar ese aspecto. Solo hemos dejado dos porterías a cero, contra el Racing y el Málaga. En el resto hemos encajado y así es muy difícil, porque no siempre vas a marcar goles", explicó, al tiempo que criticó el error que propició el tanto de Malick Yalcouyé y que terminó decidiendo el encuentro: "Ha sido un error muy grave. Estábamos avisando desde el inicio de la jugada y lo hemos pagado".

Por otro lado, Bordalás también hizo referencia a la diferencia de potencial entre las plantillas de ambos clubes para explicar el bajón físico de sus futbolistas durante la segunda mitad. "Vamos a intentar recuperar a los chicos. Hemos acusado el tramo final. A partir del minuto 70, algunos jugadores estaban justos de fuerzas. Es normal, algunos llegaron a última hora y no hicieron la pretemporada. Nuestra plantilla no es la del rival, que tiene 47 jugadores. No tenemos esa suerte. La diferencia es muy grande en todo. Tienen un valor de mercado de 700 millones y un potencial muy grande", manifestó.

La principal carencia de la plantilla: "Hacemos lo que podemos"

En este sentido, el técnico azulón volvió a señalar las carencias de su plantilla, especialmente la ausencia de extremos, que le obliga a utilizar a otros futbolistas fuera de sus posiciones habituales. "Nos gustaría tenerlos, pero no tenemos ningún extremo. Hoy en día es fundamental. Somos el único equipo de Primera, Segunda y Primera RFEF que no tiene extremos. El único del fútbol profesional. Hacemos lo que buenamente podemos. Satriano ha estado muchas fases jugando en banda y es delantero. También Francho en el segundo tiempo. Tenemos que utilizar jugadores en esas posiciones", aseguró.

Elogios a Boselli: "Así hay que vivir los partidos"

Por último, Bordalás elogió la actuación del defensa uruguayo Juan Boselli, al que puso como ejemplo de la concentración y la intensidad que exige a sus futbolistas. "Muy bien Boselli. Otro grandísimo partido. Ha estado muy atento y así hay que vivir los partidos, como los vive él. Estoy muy contento y le felicito. Ha hecho un gran partido y así hay que vivirlos, con esa atención e intensidad. Ojalá siga en esa línea", concluyó.