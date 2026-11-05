Getafe - Brighton: alineaciones probables, horario y dónde ver el partido de la jornada 3 de la Conference League:

El conjunto de Bordalás recibe en el Coliseum a uno de los rivales más exigentes de la competición. El conjunto azulón busca sumar los tres primeros puntos en Europa después de recuperar sensaciones ante el Sevilla

El Getafe afronta una importante prueba europea este jueves 5 de noviembre. El conjunto azulón recibe al Brighton en el Coliseum, en el encuentro correspondiente a la tercera jornada de la fase liguera de la UEFA Conference League. El equipo de José Bordalás necesita sumar su primera victoria en la competición, aunque enfrente tendrán a un rival que aún no conoce la derrota y que ha demostrado ser uno de los máximos aspirantes al título de esta competición durante el inicio europeo.

El Getafe, en calma tras la tempestad

El conjunto madrileño llega a esta cita después de varias semanas de contrastes. En Europa, sufrió un duro golpe al caer por 2-5 ante el Lugano en el Coliseum, un resultado que dejó al club muy tocado y con un solo punto en Europa, tras el empate frente al Universitatea Craiova.

Sin embargo, el Getafe ha conseguido cambiar la dinámica en el campeonato doméstico. Después de varias semanas complicadas y tras la dura derrota también en liga ante el Athletic Club por 4-0, el Getafe logró una victoria por 3-1 frente al Sevilla, un resultado ante una de las revelaciones de LaLiga esta temporada. La remontada azulona en el segundo tiempo supuso un impulso anímico en la plantilla antes de medirse al Brighton.

La reacción llega en un momento importante, ya que el conjunto madrileño necesita trasladar las mismas sensaciones también al escenario europeo. Para ello, tendrá que recuperar la solidez defensiva acostumbrada a la entidad azulona y evitar errores que le penalizaron en estos últimos encuentros.

El Brighton llega lanzado tras ganar al Manchester City

El rival del Getafe atraviesa un momento de confianza. El Brighton consiguió una victoria de prestigio por 0-1 en el campo del Manchester City, un resultado que confirma su capacidad de competir de tú a tú con equipos de primer nivel. Esta victoria le ha llevado a posicionarse como tercero en la Premier League.

En la Conference League, el conjunto inglés también ha comenzado con buenas sensaciones. Suma cuatro puntos en las dos primeras jornadas, después de golear por 4-0 al Kauno Zalgiris y empatar sin goles frente al Jablonec. Además, todavía no ha encajado ningún tanto en el torneo.

El conjunto de Fabian Hurzeler destaca por su capacidad para dominar la posesión y generar ocasiones. El Getafe tendrá que aguantar el asedio de balón impuesto por los ingleses. El Brighton cuenta con futbolistas de gran calidad en todas sus líneas, con nombres como Pascal Gross, Ayari o Vuskovic que podrán poner en aprieto a la defensa del Getafe.

Alineaciones probables del Getafe y el Brighton

Getafe: Soria; Kiko Femenía, Djené, Boselli, Davinchi; Gudelj, Francho, Andrés García, Terrats; Satriano, Iván Azón.

Brighton: Verbruggen; Costinha, Svoboda, Dunk, De Cuyper; Pascal Gross, Hinselwood; Yalcouyé, Matt O'Riley, Osman y Rutter.

Horario y dónde ver el Getafe-Brighton

El encuentro entre el Getafe y el Brighton, correspondiente a la tercera jornada de la fase liga de la Conference League, se disputará este jueves 5 de noviembre de 2026, a las 21:00 horas, en el Coliseum.

El partido podrá seguirse en directo en España a través de Movistar Liga de Campeones, con la retransmisión disponible también en la plataforma Movistar Plus+.