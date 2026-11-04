Bordalás avisa al Getafe antes del Brighton: "Es uno de los equipos más en forma de Europa"

El Getafe busca ante el Brighton su primera victoria en la Conference League para acercarse a la siguiente ronda. Bordalás afronta el reto con dudas en defensa y el impulso anímico del triunfo ante el Sevilla, en una previa marcada por el fallecimiento de Jesús de Miguel

El Coliseum se prepara para una de esas noches europeas que el Getafe llevaba tiempo deseando vivir, aunque esta vez el fútbol no ocupa todo el espacio. La visita del Brighton, uno de los equipos más en forma del continente, llega marcada por el fallecimiento de Jesús de Miguel, una noticia que ha golpeado de lleno al mundo del fútbol. José Bordalás, en la previa del encuentro, quiso trasladar su pésame a los familiares, amigos y compañeros del futbolista, antes de centrarse en un partido en el que los azulones necesitan reaccionar en la Conference League.

El técnico alicantino no escondió la dificultad del compromiso. Enfrente estará un rival que atraviesa un gran momento, con una plantilla amplia y recursos suficientes para mantener un nivel alto incluso con cambios en el once. "Es uno de los equipos más en forma de Europa, no solo de la Premier League", advirtió Bordalás, que considera imprescindible que sus jugadores igualen la intensidad del conjunto inglés para tener opciones de llevarse los tres puntos.

El Getafe llega, además, con el impulso anímico de su victoria frente al Sevilla. Un resultado que ha reforzado la confianza del vestuario, pero que el entrenador ya considera pasado. Ahora toda la atención está puesta en una cita que puede marcar el rumbo europeo del equipo: los madrileños apenas suman un punto y necesitan empezar a escalar posiciones para acercarse a la siguiente ronda.

Bordalás, pendiente de Zaid Romero y condicionado por las bajas

Uno de los asuntos que más preocupa al entrenador es la situación de la defensa. La posible disponibilidad de Zaid Romero todavía está en el aire y se suma a la ausencia de Juan Iglesias, dos contratiempos importantes para un equipo que afronta un calendario exigente. Bordalás esperará hasta el último momento para conocer si puede contar con el central, aunque dejó claro que no utilizará las bajas como excusa.

La profundidad de plantilla también condiciona las rotaciones. El Brighton dispone de futbolistas suficientes para presentar varios equipos competitivos, mientras que el Getafe tendrá que volver a recurrir a jugadores que ya acumularon minutos el pasado fin de semana y que también deberán estar preparados para el próximo compromiso liguero ante el Villarreal. "Presentaremos el equipo más competitivo posible", aseguró el técnico, que hizo un llamamiento a la afición para que el Coliseum presente un ambiente a la altura de una noche europea. El objetivo es convertir el estadio azulón en un impulso para intentar sorprender a uno de los rivales más exigentes de la competición.

La tragedia de Jesús de Miguel, muy presente en la previa

Más allá del encuentro, Bordalás quiso detenerse en el fallecimiento de Jesús de Miguel y en el impacto que ha provocado entre los profesionales del fútbol. El entrenador trasladó su cariño a la familia del jugador, a sus compañeros y a toda la gente de Tenerife, y reconoció que el vestuario azulón está especialmente afectado por lo sucedido. "Ante una tragedia como esta, todo lo demás queda en un segundo plano", afirmó. El técnico también explicó que, aunque los equipos deben continuar con su actividad, la decisión de competir o no corresponde a otros organismos. "Es algo que no debería suceder y ha sido una desgracia tremenda", añadió.

Bordalás reconoció que este tipo de noticias remueven especialmente a los vestuarios, donde los futbolistas conviven a diario y conocen de primera mano los riesgos y las dificultades de la profesión. En ese sentido, recordó el caso de Alderete, que perdió a su padre hace unos meses y cuyo dolor sigue presente en el grupo.

Los errores a balón parado, otra preocupación para el Getafe

El entrenador también señaló uno de los aspectos que su equipo debe corregir cuanto antes: las acciones a balón parado. El Getafe ha encajado goles tempraneros en sus dos últimos compromisos a través de este tipo de jugadas y no puede permitirse repetir esos desajustes ante un rival con tanta calidad. Bordalás considera que el Brighton exigirá al máximo a los azulones y que cualquier desconexión puede salir cara. El conjunto inglés ocupa la tercera posición en la Premier League y llega al Coliseum avalado por sus resultados y por el nivel de sus futbolistas.