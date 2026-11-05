Getafe 0-1 Brighton: Al 'Eurogeta' le sigue quedando grande la Conference League

El conjunto azulón aguantó durante más de una hora, pero terminó sucumbiendo ante el mayor potencial del equipo inglés, que se llevó los tres puntos del Coliseum con un tanto de Yalcouyé

El Getafe pierde 0-1 contra el Brighton y suma un punto de nueve posibles en la Conference.Imago

El Getafe volvió a tropezar en Europa. Después del inesperado batacazo ante el Lugano (2-5), el equipo de José Bordalás tenía una prueba de máxima exigencia frente al Brighton, pero tampoco encontró la manera de competir contra un rival que llegaba lanzado tras derrotar al Manchester City.

Los ingleses hicieron valer su superioridad y se llevaron la victoria del Coliseum gracias a un gol de Yalcouyé en la segunda mitad (0-1).

La diferencia de potencial entre ambos equipos quedó patente sobre el terreno de juego. El Getafe resistió durante buena parte del encuentro, sostenido por las buenas intervenciones de David Soria y su habitual capacidad de sacrificio, pero apenas encontró argumentos ofensivos para inquietar a un Brighton que llevó la iniciativa y terminó encontrando el premio a su insistencia.

El Brighton comienza a imponer su ley

Bordalás no quiso repetir los experimentos que le costaron tan caros ante el Lugano y apostó por un once mucho más reconocible. Solo introdujo dos cambios respecto a la alineación habitual, con Iván Azón ocupando el lugar de Enes Ünal, mientras que Carvajal no podía participar al no estar inscrito en la competición.

Enfrente, el Brighton también movió piezas después de su victoria ante el Manchester City, con cinco modificaciones en su alineación. Pese a ello, el conjunto inglés demostró desde el principio que cuenta con recursos suficientes para mantener su nivel incluso cuando introduce rotaciones.

El Getafe consiguió mantener a raya a su rival durante el primer cuarto de hora. Presionó con intensidad y logró alejar el peligro de la portería de David Soria, aunque sin traducir ese buen inicio en ocasiones. Poco a poco, el Brighton fue haciéndose con el control y encontró en la velocidad de Hadjam y Rutter, especialmente por el costado izquierdo, una vía constante para hacer daño.

Los visitantes comenzaron a acumular llegadas y estuvieron cerca de adelantarse en varias ocasiones antes del descanso. Rutter probó fortuna con un centro desde la línea de fondo y también lo intentaron Hinshelwood y el propio atacante con disparos desde fuera del área.

La ocasión más clara llegó en las botas de Hadjam, que aprovechó un error de Mangala en la salida de balón para plantarse ante Soria. El guardameta azulón respondió con una buena intervención y el rechace terminó estrellándose en el palo.

David Soria sostiene al Getafe y Azón roza el gol

El conjunto de Bordalás estaba cada vez más aculado y apenas conseguía salir de su campo. Sin embargo, encontró una oportunidad para adelantarse en una acción a balón parado. Iván Azón recogió un balón dentro del área y remató prácticamente a bocajarro, obligando a Verbruggen a firmar una intervención de mucho mérito para evitar el tanto local. Fue la única ocasión clara del Getafe en la primera parte, muestra evidente de las dificultades que encontró para superar la presión y la defensa del equipo inglés. El empate a nada al descanso se tomó incluso como una buena noticia.

Tras el paso por vestuarios, el guion no cambió. El Brighton recuperó rápidamente el dominio y volvió a encerrar a los azulones en su propio campo. Satriano, con un disparo lejano, intentó sorprender a Verbruggen, pero fue un intento aislado dentro de una segunda mitad en la que los visitantes llevaron nuevamente el peso del partido.

Hadjam volvió a avisar con un disparo que terminó estrellándose en el larguero. El Getafe resistía como podía, pero el gol visitante se veía venir cada vez más cerca.

Yalcouyé encuentra el premio a la insistencia inglesa

La resistencia azulona terminó en el minuto 64. Yalcouyé encontró espacio dentro del área y conectó un certero cabezazo que, después de tocar en el larguero, acabó en el fondo de la portería. Djené y Mojica no consiguieron resolver la acción defensiva y el Brighton encontró por fin el camino hacia el gol.

Con el marcador en contra, al Getafe solo le quedaba intentar agarrarse a la épica. Sin embargo, tampoco encontró soluciones para cambiar el rumbo del encuentro. El Brighton manejó su ventaja con autoridad, apenas concedió ocasiones y siguió demostrando la diferencia de recursos entre ambas plantillas.

Incluso pudo ampliar su renta con un remate clarísimo de Osman que estuvo muy cerca de convertirse en el segundo. No hizo falta. El conjunto inglés controló los últimos minutos sin pasar apuros y se llevó del Coliseum una victoria que confirma su superioridad.

El Getafe, por su parte, encadena otro tropiezo europeo y continúa sin encontrar la regularidad necesaria para competir en esta Conference League. La victoria ante el Sevilla había permitido recuperar algo de confianza, pero el Brighton volvió a poner de manifiesto las carencias de un equipo que necesita mucho más para hacerse un hueco en Europa.

Ficha técnica:

Getafe: Soria; Kiko Femenía (Francho, min. 73), Boselli, Djené, Mojica; Mangala (Mario Martín, min. 73), Gudelj; Andrés García, Terrats (Ünal, min. 71), Satriano (Mayoral, min. 84); e Iván Azón.

Brighton: Verbruggen; Costinha, Svobodda, Dunk (Vuskovic, min. 46), Hadjam (De Cuyper, min. 71); Gross (Gómez, min. 71), Boscagli (Osman, min. 78), Ayari; Yalcouyé, Rutter (O'Riley, min. 89) y Hinshelwood.

Gol: 0-1, Yalcouyé (min. 64).

Árbitro: Filip Glova (Eslovaquia). Amonestó a Costinha (min. 33), Hadjam (min. 58), Svobodda (min. 83) y Rutter (min. 84), por el Brighton, y a Mojica (min. 86), por el Getafe.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la fase liga de la Liga Conferencia, disputado en el Coliseum ante cerca de 10.000 espectadores.