El Bayern presentará una oferta irrechazable para el Barça por Dani Olmo

El conjunto alemán vuelve a situar al internacional español entre sus grandes objetivos y ya estudia cómo abordar una operación que podría plantearse en el mercado de invierno

Dani Olmo es uno de los futbolistas más deseados de la plantilla actual del FC Barcelona.Imago

El Bayern de Múnich ha puesto su objetivo en el Camp Nou. El conjunto bávaro ha recuperado su interés por Dani Olmo y, según las últimas informaciones procedentes de Alemania, estaría valorando preparar una ofensiva de hasta 90 millones de euros para hacerse con los servicios del internacional español en el próximo mercado invernal.

Se trata de una operación de enorme calado que, por ahora, se encuentra aún en fase preliminar. El jugador conoce el interés, pero no existe oferta formal sobre la mesa ni propuesta contractual para él ni tampoco para el club azulgrana.

El Bayern vuelve a la carga por Dani Olmo

El interés del Bayern por Dani Olmo viene de largo. El club bávaro ya intentó acercarse al futbolista cuando todavía militaba en el RB Leipzig y era uno de los nombres más destacados de la Bundesliga. Finalmente, el egarense terminó regresando al Barcelona en el verano de 2024, pero el conjunto alemán no ha dejado de tenerlo controlado.

Sky Sports ya había informado semanas atrás de que el Bayern tenía al azulgrana en su punto de mira y ahora Ekrem Konur, periodista especializado en el mercado, apunta incluso a una posible operación de 80-90 millones de euros, con los 90 millones como cifra que estaría dispuesto a poner sobre la mesa el conjunto bávaro.

La idea de Vincent Kompany pasa por reforzar su parcela ofensiva con un futbolista capaz de aportar creatividad, desequilibrio y polivalencia. Olmo encaja perfectamente en ese perfil, ya que puede actuar como mediapunta y también ocupar cualquiera de las bandas.

Una operación que todavía no ha comenzado

Hay una cuestión importante muy a tener en cuenta: el Bayern todavía no ha presentado ninguna oferta oficial al FC Barcelona. Tampoco el futbolista ha recibido una propuesta formal para abandonar el Spotify Camp Nou.

El club muniqués estaría estudiando cómo abordar la operación y preparando el terreno de cara a una posible ofensiva en el mes de enero de 2027. El Barcelona, por su parte, tiene a Olmo bajo contrato hasta junio de 2030 y no contempla actualmente su salida.

La situación contractual explica también por qué una hipotética propuesta de 90 millones podría resultar especialmente atractiva para el mercado. Aunque el centrocampista cuenta con una cláusula de rescisión de 500 millones, las informaciones apuntan a que el Barça podría estudiar una venta si llegara una propuesta situada en torno a los 80-90 millones de euros.

El Bayern no es el único pretendiente

La aparición del conjunto bávaro llega, además, en un contexto de creciente interés por el futbolista de Terrassa. Varios clubes de la Premier League, entre ellos Manchester City, Manchester United, Chelsea y Arsenal, lo valoran especialmente y también siguen sus pasos. También se apunta al interés del fútbol saudí, con el Al-Hilal entre los clubes que podrían realizar una propuesta económica de gran magnitud, aunque no preocupa porque el jugador quiere continuar en la élite.

El Bayern, sin embargo, parece haber tomado ventaja en cuanto a su intención de convertir ese seguimiento en una operación. El futuro de Michael Olise y Jamal Musiala también puede condicionar sus próximos movimientos ya que el conjunto alemán busca tener alternativas de máximo nivel ante posibles salidas de jugadores de ataque.

Olmo no piensa en salir del Barcelona

Mientras los grandes clubes europeos hacen sus cuentas, la postura del futbolista es mucho más clara. Dani Olmo no tiene intención de abandonar el Barcelona y permanece centrado en continuar su carrera como azulgrana.

A sus 28 años, el internacional español atraviesa además un momento de máxima proyección futbolística y está viviendo el sueño de defender la camiseta del equipo de su vida. Además, es un jugador diferencial para Luis de la Fuente y acaba de proclamarse campeón del mundo con España en Estados Unidos. En el Barça ha disputado ya 96 partidos, con un balance de 20 goles y 20 asistencias.

Esta temporada ha participado en los ocho encuentros disputados por el conjunto azulgrana, alternando protagonismo en la mediapunta con Fermín López. Su rendimiento y su polivalencia explican que el Bayern haya vuelto a llamar a su puerta, pero también que el Barcelona considere al futbolista indispensable en su proyecto.