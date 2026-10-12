Lucas Boyé acelera y amenaza con conseguir los mejores registros en el Alavés

Lucas Boyé ha arrancado LaLiga a un ritmo goleador que amenaza con superar sus mejores registros. El argentino suma cinco tantos en siete partidos y lidera el ataque del Alavés, donde forma junto a Toni Martínez una dupla decisiva para Quique Sánchez Flores

Lucas Boyé ha empezado la temporada a un ritmo increible. El delantero argentino suma cinco tantos en siete jornadas y se acerca a los números que firmó la pasada temporada, cuando logró la mejor marca anotadora de su carrera. Junto a Toni Martínez, se ha convertido en una pieza clave para Quique Sánchez Flores, concentrando entre ambos dos de cada tres goles del conjunto babazorro desde la llegada del técnico madrileño.

Boyé encuentra su mejor versión de cara a portería

El Alavés ha encontrado en Lucas Boyé a uno de sus principales argumentos ofensivos en este inicio de LaLiga. El atacante argentino ha arrancado el campeonato con una efectividad que le sitúa al frente de la tabla de goleadores del conjunto vitoriano y que amenaza con dejar atrás sus registros de la pasada temporada.

En su primer curso en Vitoria, el exdelantero de Granada y Elche firmó la temporada más productiva de su trayectoria, con 11 goles en 29 partidos de Liga. Los problemas físicos que sufrió en diferentes fases del campeonato no le impidieron alcanzar esa cifra, que ahora tiene a tiro después de haber celebrado cinco tantos en apenas siete encuentros. Además, todos sus goles de esta temporada han llegado en Mendizorroza. Aunque su tanto más reciente, frente al Atlético de Madrid, no sirvió para que el Alavés sumara puntos, los anteriores sí tuvieron un impacto directo en los resultados del equipo, convirtiendo al argentino en una de las principales referencias ofensivas del cuadro babazorro. El argentino está a solo seis goles de igualar su mejor registro liguero, una cifra que alcanzó en toda la pasada temporada y que, de mantener su efectividad actual, podría superar mucho antes.

Su rendimiento contrasta con el de Toni Martínez, que todavía no se ha estrenado como goleador en el presente campeonato. El murciano sigue siendo una pieza importante en los planes del entrenador, pero es Boyé quien está asumiendo la responsabilidad de cara a portería en este primer tramo de competición.

Una dupla que sostiene el ataque de Quique Sánchez Flores

Desde la llegada de Quique Sánchez Flores al banquillo del Alavés, Boyé y Toni Martínez han compartido protagonismo en el apartado ofensivo. En las 20 jornadas dirigidas por el técnico madrileño, cada uno ha marcado 11 goles, lo que eleva a 22 la aportación conjunta de ambos sobre los 33 tantos anotados por el equipo durante ese periodo. Dos de cada tres goles del Alavés llevan la firma de Boyé o Toni Martínez. Una estadística que refleja hasta qué punto la producción ofensiva del conjunto vitoriano depende de sus dos principales referencias en ataque.

También resulta significativo el rendimiento de ambos en relación con los minutos disputados. Toni Martínez ha participado en 19 partidos y acumula 1.445 minutos, mientras que Boyé ha jugado 16 encuentros, con 975 minutos sobre el terreno de juego. El murciano necesita una media de 131 minutos para marcar, frente a los 88 que requiere el argentino.

Los dos atacantes reúnen características que les permiten complementarse y ofrecer diferentes soluciones en el último tercio del campo. Su capacidad para asociarse, generar espacios y finalizar jugadas ha facilitado el trabajo de sus técnicos y ha dado al equipo una referencia fiable en ataque.