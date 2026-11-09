Fernando Morientes, 50 años: "Viví diez años en un cuartel de la Guardia Civil"

El exdelantero estuvo muy cerca de convertirse en jugador del Atlético de Madrid cuando abandonó el Albacete en 1995, pero las peculiares condiciones que le planteó Jesús Gil terminaron torciendo la operación

Fernando Morientes parece tener historias para dar y regalar. El exdelantero del Real Madrid y de la selección española se ha pasado por el canal de YouTube de Iker Casillas para repasar algunos de los episodios más curiosos de su vida.

El exdelantero ha dejado numerosos titulares en su larga charla con el exportero, desde la peculiar educación que recibió en su infancia hasta una negociación con el Atlético de Madrid que pudo cambiar por completo su carrera.

Diez años viviendo en un cuartel de la Guardia Civil

Aunque su familia era extremeña, el trabajo de su padre, guardia civil, provocó que tuviese que cambiar de residencia durante su niñez. Nació en Acehuche, cerca de Cilleros, pero con cinco años se trasladó a Sonseca (Toledo), donde comenzó también su trayectoria futbolística. "Mi padre era guardia civil y estaba en un pueblo cerca de Cilleros que se llamaba Acehuche y ahí es donde yo nací. A los cinco años de vida a mi padre lo destinaron a Toledo, a un pueblo de Toledo, Sonseca, y ahí empezó un poco mi vida personal y mi vida futbolística", recordó.

Aquellos años en el cuartel dejaron una huella importante en su personalidad y en su manera de entender la profesión. "Yo me iría, para entender al yo del presente, a un cuartel de la Guardia Civil, al de Sonseca, para entender lo que se vive en esos años de aprendizaje y lo que yo viví en un cuartel de la Guardia Civil en esa educación militarizada. Ese llegar a la hora siempre a tiempo... diez años viviendo en un cuartel de la Guardia Civil han hecho mucho de lo que soy hoy en día".

También ha explicado cómo fueron sus primeros pasos con un balón. "Yo con ocho años empecé a jugar con los amigos en el cole. Jugaba en el equipo con mi hermano, mi hermano tiene dos años más que yo, entonces yo jugaba normalmente con chicos mayores que yo". Sus comienzos fueron como carrilero zurdo, aunque poco a poco fue adelantando su posición hasta convertirse en delantero centro.

Eso sí, en casa tenían otras prioridades. "Mi padre y mi madre lo que querían es que estudiase, tenían claro que tenía que estudiar. Mi padre estaba trabajando y no quería saber nada de fútbol. Mis padres no lo veían tampoco muy claro aquello de irme a Albacete allí a probar suerte", contó sobre las dudas familiares cuando, con 15 años, tuvo la oportunidad de probar en el conjunto manchego.

Incluso dejó una curiosa anécdota sobre una camiseta de su infancia. En una casa madridista, terminó vistiendo de azulgrana por decisión de su padre cuando fueron a comprar equipaciones. "Mi hermano mayor, José Alberto: 'Yo la del Madrid'. Y me dice: '¿Y tú?'. Digo: 'Yo la del Madrid también'. Dice: 'No, no, no, ¿cómo vais a comprar cada uno...?' Pues la del Barça... el número cinco de Migueli".

Jesús Gil, un Volkswagen Golf y pisos en Marbella

Si hay una historia que llama especialmente la atención de la historia de Morientes es la de su fichaje frustrado por el Atlético de Madrid. Morientes abandonó el Albacete en 1995, después del descenso, y con apenas 18 años recibió el interés de tres equipos de Primera: Betis, Zaragoza y Atlético. "Yo tenía 18 para 19 años, estoy tristísimo porque el equipo ha bajado, pero claro, contentísimo porque tengo la posibilidad de fichar por un equipo de Primera División", recordó.

El Atlético era una opción especialmente atractiva por la cercanía con Toledo, donde vivían sus padres, su novia, sus hermanos y sus amigos. "Hablé con mis padres también y les dije: 'La posibilidad del Atlético de Madrid está muy bien, está al lado de Toledo'. Mis padres estaban viviendo en Toledo, mi novia vivía en Toledo, mis hermanos vivían en Toledo, mis amigos estaban en Toledo y el paso de Madrid a Toledo eran 100 kilómetros. El Atlético de Madrid es una muy buena opción. Pues el Atlético de Madrid. Entonces estuvimos hablando con el Atlético de Madrid".

Sin embargo, la negociación con Jesús Gil tuvo un componente bastante peculiar a la hora de intentar convencerle: regalarle un coche. "Mis representantes me dicen: '¿Te acabas de sacar el carnet del coche, no?'. Pues el Atlético de Madrid te regala el coche, ¿cuál te gusta?". Morientes respondió que un Volkswagen Golf y aquella petición acabó convirtiéndose en una posible prima de fichaje. "Podía haber pedido un Ferrari: 'Pues el Atlético Madrid me ha dicho que si firmas el contrato tienes un Volkswagen Golf de regalo como prima de fichaje', aparte de que le pagaban al Albacete los 350 millones de pesetas".

El problema llegó cuando tocó hablar de su salario. "El único problema es que el Atlético de Madrid no anda bien de pasta, entonces te quiere pagar con pisos en Marbella. Tenía 19 años en Albacete no ganaba mucho, me parece 600, 800, 1.000 euros… una cosa así al mes", explicó entre risas.

La propuesta inmobiliaria no terminó de convencerle y el Zaragoza acabó ganando enteros. "El problema del Atlético Madrid: te quieren pagar con un par de pisos en Marbella. Algo te darán de dinero... no lo vi. El Zaragoza también te regala el coche, pues el Zaragoza, es un equipazo, actual campeón de la Recopa".

De esta forma, la operación colchonera nunca llegó a concretarse y terminó llevando a Morientes al conjunto aragonés antes de dar el salto al Real Madrid. Allí conquistaría tres Champions League y se convertiría en uno de los delanteros españoles más reconocidos de su generación.