Puntos uno a uno del Sevilla en el partido de LaLiga contra el Real Madrid: Pistas para García Plaza para enmendar su error en el once

La derrota sirvió al menos para tomar nota de cara al once contra Osasuna por la reivindicación de varios futbolistas sumidos en el ostracismo y, sobre todo, de Ejuke como relevo de Miguel Sierra

Sin demasiada historia tras los dos primeros goles del Real Madrid, marcados por la polémica, como el tercero, el partido en Chamartín sirvió para la reivindicación de varios activos que ahora pueden abrirse un sitio en el once por las ausencias una vez que la gran estrella nervionense, Fofana, apenas brilló en un escenario como el Santiago Bernabéu.

En este sentido, Peque evidenció que quizás debería ganar en protagonismo como un recurso entre líneas, si bien el que llamó a la puerta con más fuerza como la alternativa a Miguel Sierra fue Ejuke. García Plaza se equivocó al apostar de inicio por Vargas y el nigeriano se lo recordó con una segunda parte en la que se erigió en el principal argumento ofensivo.

Manu Bueno se muestra con un buen gol

También dio un toque de atención Manu Bueno, que regresó del ostracismo para disponer de dos de las ocasiones más claras y embocar una de ellas en el único tanto nervionense.

Y todo mientras Kike Salas continuó a lo suyo como líder absoluto de la defensa pese a los cuatro, creciéndose ante la adversidad.

Las notas sevillistas frente al Real Madrid:

Vlachodimos: 5

Víctima de obras de arte en forma de goles, el meta sevillista evitó que la derrota fuera más abultada con paradas de mérito, como un pie milagroso a Mbappé.

Juan Iglesias: 3

Por primera vez esta temporada se vio sufrir de verdad al lateral sevillista por la capacidad de desborde de Diamonde y las subidas de Cucurella. Es verdad que logró rehacerse en varias ocasiones tras el primer regate, pero también que por su banda llegó la mayor parte del peligro madridista.

Castrín: 4

Empezó muy firme en su zona, con coberturas a Juan Iglesias, pero la velocidad y los recursos en ataque del rival lo descolocaron y, por ejemplo, llegó tarde a tapar el disparo de Güler. Aun así, resistió como pudo. Le pitaron un penalti muy cuestionable.

Kike Salas: 6

Mientras más exigido está, más da la cara el central sevillista, que firmó otra actuación sólida en todas las facetas defensivas, pues cortó numerosos balones, se anticipó y por arriba resultó casi infranqueable. Ayudó mucho a Suazo en la izquierda.

Gabriel Suazo: 5

Endrick se le escapó en varias ocasiones, pero es verdad que no se descompuso en ningún momento y mantuvo el tipo dentro de un contexto muy complejo, pues la posición como lateral de Valverde lo convertía casi en indetectable en ataque.

Agoumé: 5

Mucho trabajo en la medular para apagar fuegos y se dejó el alma, pero no contó con demasiada colaboración y el dinamismo de la posesiones madridistas le pusieron en verdaderos problemas. Con balón, no se complicó mucho, pero acompañó casi todas las salidas.

Fofana: 4

Jugó más atado con Peque por delante y apenas si protagonizó ninguna de sus arrancadas para romper líneas y una vez que intentó desbordar se la robaron con mucho peligro. Errático en algunos pases, se echó en falta más solvencia en la contención. Tampoco arrancó cuando estuvo más suelto.

Peque: 5

Difícil papel el suyo tras tanta inactividad, si bien se dejó ver entre líneas para conducir y vertebrar las salidas, con movilidad y criterio en el pase aunque sin generar demasiado peligro. Sufrió un codazo de Güler que no fue castigado. Quizás debería tener más minutos.

Rubén Vargas: 3

Reapareció como titular y ahora mismo se encuentra a años luz de su mejor versión. Es verdad que no se escondió como en la recta final del curso pasado y que entró en juego hasta el punto de que tuvo ocasión para marcar, pero le falta velocidad y confianza. Sustituido al descanso.

Félix Correia: 3

Su aportación se redujo prácticamente al apartado defensivo, donde siempre suma en las ayudas, porque en ataque afloraron sus limitaciones y, aunque se mostró, no resolvió casi nunca cuando le llegó el balón.

Robbie Ure: 4

Lucha sin cuartel con los centrales, en cada balón al área, y un desgaste tremendo en la presión, pero no sacó prácticamente nada positivo más allá de un tímido remate. Muy solo..

Luis García Plaza: 5

El técnico desplegó quizás el once más lógico a tenor de las bajas, a excepción de Vargas, al que se le notó en demasía la inactividad, pero al equipo, aunque no apartó la cara, le faltó el punto de competitividad máxima mostrada contra el Barça y mayor cohesión entre líneas. Reaccionó rápido con la entrada de Ejuke tras el descanso y los cambios mejoraron el equipo, con gol incluido de Manu Bueno, pero no lo suficiente en un partido resuelto bastante pronto.

Ejuke: 6

Su entrada en el campo tras el descanso otorgó más profundidad al ataque sevillista y se convirtió en el principal recurso ofensivo, encarando y haciendo recular a Cucurella. Debió ser titular.

Stassin: 4

El Sevilla tuvo algo más de presencia arriba en la segunda parte y el belga no lo maximizó. No se puso de gol.

Manu Bueno: 6

Dispuso de más minutos que en el resto de la temporada y los aprovechó con una ocasión clara y el tanto del Sevilla con un gran disparo,

Carmona: 3

Le da demasiado espacio a Diomande en el 4-1. Desbordado como Juan Iglesias.

Alfon González: 3

Nara reseñable un partido más.