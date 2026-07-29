Crece la tensión entra la Comunidad de Madrid y el Rayo Vallecano: denuncia por "impedir el acceso"

La Comunidad de Madrid denuncia al conjunto franjirrojo por bloquear el acceso de los operarios y advierte que cada día sin fútbol en Vallecas será responsabilidad de la directiva: "El concesionario carece de título jurídico suficiente para continuar desarrollando actividad en la instalación"

La Comunidad de Madrid ha dado un paso más con el problema del estadio del Rayo Vallecano, al cuál se le notifició en el día de ayer que quedaba suspendido para realizar obras urgentes. Los operarios no han podido acceder hoy a recinto, lo que ha provocado una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía por "impedir el acceso al estadio de Vallecas al personas que debía iniciar las obras urgentes de mantenimiento".

Tal y como anunció en el día de ayer Mariano de Paco Serrano, consejero de Cultura, Deporte y Turismo, las obras empezaban en el día de hoy, pero desde el Rayo Vallecano no han permitido el acceso al personal. De esta manera, todo parece indicar que el conjunto de Beñat San José no podrá disputar sus primeros partidos de LaLiga EA Sports en Vallecas, siendo Butarque una opción que coge fuerza en estos momentos.

La Comunidad de Madrid estalla con el Rayo Vallecano

La situación con el estadio del Rayo Vallecano va empeorando con el paso del tiempo. El Diario AS ha desvelado que han aparecido pintadas en los aledaños del recinto en contra del presidente del club, Martín Presa: "El Rayo es nuestro, "Presa, vete ya", "Fuera de Vallecas", "Presa, inhabilitación", son algunos de los mensajes que se pueden leer de una afición que viene de protestar a lo largo de la pasada temporada en contra del dirigente.

Además, el Rayo Vallecano ya sufrió otros problemas relacionados con el césped la anterior campaña, cuando un partido de LaLiga EA Sports tuvo que ser aplazado en Vallecas. El mal estado del terreno de juego le ha dado problemas a un equipo que no se ha dotado de las mejores instalaciones. Pese a ello, los de Iñigo Pérez terminaron haciendo buen papel en la competición y alcanzaron la final de la UEFA Conference League.

El comunicado de la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha presentado hoy una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía contra el Club Rayo Vallecano por impedir el acceso al estadio de Vallecas al personal que debía iniciar las obras urgentes de mantenimiento.

"Responsables del club, concretamente su Vicepresidente y el Jefe de los Servicios Jurídicos del Club, se han negado a facilitar el acceso al personal técnico y operario designado por el Gobierno regional para ejercer las funciones de inspección, comprobación y ejecución derivadas de la suspensión cautelar de la concesión a causa de las deficiencias de seguridad detectadas en la instalación".

Por ello, han destacado que a raíz de la misma, el concesionario carece de título jurídico suficiente para continuar desarrollando actividad en la instalación, que pasa a estar bajo control de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid se ha personado en el estadio de Vallecas a las 9:00 horas de este miércoles con técnicos de jardinería, electricidad, fontanería, climatización y ventilación"

Ante la negativa del Rayo Vallecano, los técnicos han empezado a trabajar en el edificio adyacente al estadio que se encuentra cedido a Federaciones deportivas, salvo el personal de jardinería, que permanece fuera del estadio a la espera de poder entrar a hacerse cargo del césped

"Es el modus operandi del Club desde siempre y es lo que está destruyendo la imagen y el prestigio del Rayo Vallecano y del Estadio", ha manifestado al respecto el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano.

Además, "en una nueva maniobra dilatoria", el Rayo ha presentado un escrito ante la Administración regional solicitando documentación que obra en el expediente y que ya se le ha remitido por medios electrónicos. "A partir de ahora, cada día que el equipo no pueda jugar en su estadio será responsabilidad de la directiva del club", ha advertido el consejero.

La medida de la suspensión cautelar se enmarca en la incoación del procedimiento para la extinción de la concesión demanial del Estadio de Vallecas otorgada al Rayo Vallecano de Madrid, a causa de la auditoría técnica en la que se pusieron de manifiesto graves deficiencias que afectan a la seguridad de las personas.

Se han identificado carencias de funcionamiento en la protección contra incendios, las instalaciones eléctricas, las condiciones higiénico-sanitarias y el mantenimiento general de la instalación, apreciándose la necesidad de que la Administración recuperara el ejercicio efectivo de sus facultades de control, inspección y actuación sobre un bien de dominio público, dada la entidad de los riesgos detectados.