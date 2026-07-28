El Rayo Vallecano se queda sin estadio a menos de un mes del comienzo de LaLiga

La Comunidad de Madrid ha decidido intervenir en Vallecas y suspender temporalmente la concesión del estadio tras una auditoría sobre el estado de conservación del recinto: "No hay manera de garantizar que no pueda pasar algo"

La Comunidad de Madrid ha retirado la concesión del estadio del Rayo Vallecano e intervendrá en las obras del mismo. El consejero Mariano de Paco Serrano lo ha hecho oficial con una serie de declaraciones en la que ha apuntado que las mismas comenzarán este miércoles tras los resultados obtenidos de una auditoría sobre el estado de conservación del terreno de juego, así como las instalaciones de Vallecas.

De esta manera, el Rayo Vallecano deberá utilizar otro estadio alternativo, que propondrá el propio equipo y la Real Federación Española de Fútbol, que ya han sido informados. El origen de esta medida está enfocada en la reforma del estadio, que cuenta con una "situación de obsolescencia generalizada y un severo inclumplimiento informativo que compromenten la seguridad y operatividad del recinto".

La Comunidad de Madrid dice basta con Vallecas

Mariano de Paco Serrano ha destacado que hicieron "una auditoría del estadio que ha arrojado unos resultados bastante desoladores en los que tiene que ver con el mantenimiento del estadio. Que era competencia, como todos sabemos, y obligación directa del club, también con el cumplimiento normativo, con las licencias, y la Comunidad de Madrid ha tomado la decisión de hacer una pausa temporal de la concesión para poder acometer estas reformas".

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha apuntado que "las labores para subsanar estas deficiencias comenzarán a partir de mañana. Hasta que esto se produzca, el club deberá utilizar un estadio alternativo, que debe proponer el propio equipo a LaLiga y a la Federación Española de Fútbol. El Gobierno regional ha invertido cerca de 6 millones de euros desde 2018 en distintas intervenciones de mejora en el estadio".

La Comunidad de Madrid destaca su implicación con Vallecas: En 2025 se realizaron obras por valor de casi 3 millones"

Desde la Comunidad de Madrid recuerdan los gastos directos para la mejora de Vallecas: "En 2025 se realizaron obras por valor de casi 3 millones en las cubiertas y otros elementos del equipamiento deportivo para abordar los aspectos pendientes de subsanación. En 2022 se invirtieron 1,5 millones en la renovación de la tribuna de la Avenida de la Albufera y modernizaron de baños y accesos y en 2018 se invirtieron 1,2 millones de euros en trabajos de estructura".

También se ha hecho público un informe desde el Ayuntamiento en el que informan que el proyecto de la reforma del estadio permitirá ampliar el afoto hasta, al menos, 18.500 espectadores, a diferencia de los 14.500 que pueden ocupar actualmente las butacas de Vallecas. Además, el consejero ha afirmado que se está planeando adaptar las dimensiones del terreno de juego a lo que pide LaLiga para Primera División y otras competiciones.

LaLiga "respeta plenamente la decisión adoptada por la Comunidad de Madrid"

Por su parte, LaLiga se ha pronunciado tras conocer la decisión de la Comunidad de Madrid: "Respeta plenamente la decisión adoptada por la Comunidad de Madrid, como propietaria del estadio y administración competente en esta materia. No somos parte del procedimiento administrativo y, por tanto, no nos corresponde valorarlo".

El organismo dirigido por Javier Tebas, que viene de cargar contra Infantino, explica que "nuestra prioridad es colaborar con el club para que la competición se desarrolle con total normalidad y que la seguridad de aficionados, jugadores y trabajadores esté siempre garantizada".

Por tanto, el Rayo Vallecano, que ya aplazó un encuentro en febrero por el mal estado del terreno de juego de su estadio, podría quedarse sin su recinto entre un tiempo estimado de dos a seis meses, como ha informado el Diario Marca. Los de Beñat San José, de momento, tendrían que lugar sus primeros partidos de LaLiga EA Sports a domicilio, sabiendo que tienen que recibi rprimero al Alavés, Racing de Santander y Espanyol.