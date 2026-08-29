El Rayo Vallecano mira a Keylor Navas para suplir la baja de Batalla

El guardameta costarricense, de 39 años y actualmente en Pumas UNAM, aparece como una de las opciones que maneja el conjunto madrileño junto a Aitor Fernández

El Rayo Vallecano se ha encontrado con un problema inesperado en la portería cuando el mercado encara sus últimos días. La lesión de Augusto Batalla ha obligado al club madrileño a buscar alternativas y, entre los nombres que han aparecido sobre la mesa, destaca uno especialmente llamativo: Keylor Navas.

El costarricense, ex del Real Madrid y actualmente en las filas de Pumas de la UNAM, estaría valorando un cambio de escenario. Según la información difundida por FOX Sports, el guardameta se encuentra en el radar del Rayo, que necesita resolver cuanto antes la situación bajo palos.

El Rayo Vallecano busca portero tras la lesión de Augusto Batalla

La situación que ha provocado este movimiento es la lesión de Augusto Batalla. El guardameta argentino sufrió una fractura de tibia y tuvo que pasar por quirófano, dejando al Rayo ante la necesidad de encontrar un sustituto para afrontar el resto de la temporada.

La gravedad del contratiempo cambia los planes del conjunto madrileño en un momento especialmente delicado del mercado. Batalla había sido el titular en el arranque de LaLiga y su ausencia obliga ahora a valorar una incorporación de garantías, no simplemente a completar la plantilla.

El problema es todavía más evidente al observar el calendario inmediato. El Rayo comenzó la temporada con una derrota ante el Sevilla en los últimos minutos, para después empatar con el Deportivo Alavés. Su próximo compromiso de Liga será nada menos que ante el Barcelona, el lunes 31 de agosto a las 21.30 horas.

Keylor Navas aparece como una opción de impacto para el Rayo

En ese escenario ha cobrado fuerza el nombre de Keylor Navas. El costarricense continúa compitiendo a sus 39 años y forma parte de la plantilla de Pumas, donde mantiene un papel importante bajo palos.

La posibilidad de regresar a Madrid convertiría la operación en una de las historias más llamativas del tramo final del mercado. Navas conoce perfectamente la ciudad después de haber defendido durante cinco temporadas la portería del Real Madrid, con el que conquistó, entre otros títulos, tres Champions League consecutivas.

Ahora, varios años después de abandonar el conjunto blanco, podría regresar a la capital española para afrontar un reto completamente diferente.

Kaylor Navas estudia un cambio de aires desde Pumas

Navas no se encuentra fuera de competición. De hecho, ha seguido defendiendo la portería de Pumas durante el inicio de la temporada mexicana y los registros recientes confirman su presencia habitual en el equipo.

El guardameta fue titular, por ejemplo, en el empate sin goles frente a Querétaro y también participó en la Leagues Cup, donde llegó a marcar incluso en una tanda de penaltis ante Columbus Crew.

Ese detalle resulta relevante para el Rayo. El club no estaría valorando únicamente la contratación de un nombre de enorme recorrido, sino la posibilidad de incorporar a un portero que continúa teniendo actividad competitiva y que podría ponerse inmediatamente a disposición del cuerpo técnico.

La pasada temporada, en su segundo año con Pumas, el guardameta disputó 43 encuentros donde encajó 56 goles y dejó dos veces su portería invatida. En México vive su segundo proyecto en América, después de abandonar el PSG para firmar por el Newell's Old Boys de Argentina.

Aitor Fernández también está en la carrera por la portería del Rayo

La vía de Keylor Navas no es la única que maneja el Rayo Vallecano. El club madrileño también ha trabajado en otras alternativas para cubrir la baja de Batalla y una de ellas es Aitor Fernández.

El guardameta cuenta con una amplia experiencia en LaLiga y su posible llegada respondería a un perfil diferente al de Navas: menos impacto mediático, pero conocimiento profundo de la competición española y experiencia suficiente para asumir el puesto de inmediato.

A sus 35 años, el guardameta español milita en Osasuna tras salir del Levante en 2022. Pese a ser pretendido en su momento por diversos equipos españoles, el portero recaló en Pamplona donde no ha podido quitarle la titularidad a Sergio Herrera, disputando 6 encuentros el pasado curso, siendo cuatro en la Copa del Rey y dos en LaLiga, con 10 goles en contra y una portería a cero.

El regreso de Keylor Navas a Madrid cambiaría por completo el mercado del Rayo

La llegada del costarricense tendría una dimensión que iría mucho más allá de cubrir una lesión. Navas aterrizaría en Vallecas después de haber construido una de las carreras más importantes de un portero centroamericano en el fútbol europeo.

Por su parte, Aitor Fernández supondría una opción con menor renombre, menos tiempo de juego reciente, pero más futuro por edad y conocimiento de Primera división, con una carrera desarrollada íntegramente en España.

Por otro lado, la alternativa presente es Dani Cárdenas, el hasta ahora portero suplente de Augusto Batalla, que dispuso de 30 minutos tras la lesión del argentino ante el Deportivo Alavés y, salvo sorpresa, será titular frente al FC Barcelona. En la pasada campaña, el rayista disputó ocho encuentros, encajando 12 goles y dejando una portería a cero.

El Rayo acelera mientras el mercado entra en su recta final

El tiempo juega ahora a favor de nadie. La lesión de Batalla ha convertido la portería en una prioridad y el Rayo debe encontrar una solución con el mercado a punto de echar el cierre.

Keylor Navas aparece como una alternativa de enorme experiencia, mientras que Aitor Fernández representa otra vía para solucionar el problema. La decisión dependerá de las condiciones de cada operación y de la valoración que haga el club sobre sus necesidades deportivas, mientras que Dani Cárdenas tratará de aprovechar su última oportunidad antes de que cierre el mercado de fichajes.