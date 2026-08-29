Ratiu se acerca al Fulham

Andrei Ratiu puede estar viviendo sus últimos días como jugador del Rayo Vallecano. El Fulham ya negocia por el lateral rumano y las conversaciones avanzan por buen camino. El futbolista está dispuesto a dar el salto a la Premier League y ya habría alcanzado un acuerdo

Andrei Ratiu podría estar viviendo sus últimos días como futbolista del Rayo Vallecano. El lateral rumano ha despertado el interés del Fulham, que ya se encuentra negociando con el conjunto franjirrojo para intentar hacerse con sus servicios. Las conversaciones entre ambas entidades avanzan de manera positiva y la operación empieza a tomar forma.

Las negociaciones entre el Fulham y el Rayo Vallecano se encuentran avanzadas. El club inglés ha mostrado una firme intención de incorporar al defensa y ya trabaja para alcanzar un acuerdo con la entidad madrileña.

Ratiu quiere dar el salto a la Premier

Uno de los principales puntos a favor de la operación es la predisposición del propio jugador. Ratiu está abierto a abandonar Vallecas para afrontar una nueva etapa en el fútbol inglés y ve con buenos ojos la posibilidad de jugar en la Premier League. De hecho, el futbolista y el Fulham ya habrían llegado a un acuerdo sobre las condiciones de su posible incorporación. El entendimiento entre ambas partes supone un paso importante, aunque todavía queda por resolver la parte más complicada de la operación: el acuerdo entre los dos clubes.

El Rayo Vallecano tendrá ahora que valorar la propuesta que llegue desde Londres y decidir si está dispuesto a desprenderse de uno de sus jugadores. La salida de Ratiu obligaría además al conjunto dirigido por San José a estudiar el mercado en busca de una alternativa para reforzar el lateral.

El Fulham mueve ficha

Mientras el futbolista ya tiene clara su postura, el Fulham continúa avanzando para tratar de cerrar el fichaje. El conjunto londinense pretende aprovechar la buena predisposición de Ratiu para terminar de convencer al Rayo y conseguir que la operación llegue a buen puerto. El lateral rumano ha adquirido un papel importante en el conjunto vallecano y su posible marcha supondría una baja relevante para la plantilla. Ahora será necesario esperar a que las conversaciones entre las dos entidades permitan acercar las posiciones y alcanzar un acuerdo definitivo.

La voluntad del jugador puede ser determinante en los próximos días. Ratiu ya está preparado para dar el salto a Inglaterra y el Fulham ha dado el primer paso para convertir ese deseo en realidad. Sin embargo, hasta que el Rayo no dé luz verde a la operación, su futuro continuará en el aire. Así, el mercado vuelve a poner al Rayo Vallecano ante una posible salida de uno de sus futbolistas. El Fulham ya negocia por Ratiu, el jugador quiere vestir la camiseta del conjunto inglés y solo falta que ambos clubes encuentren el punto de acuerdo necesario para cerrar el traspaso.