Caos en el Rayo Vallecano: Trejo pide la salida de Martín Presa y Beñat San José volver a Vallecas

El excapitán reclama un cambio de propiedad tras quince años, mientras el entrenador y Sergio Camello denuncian el perjuicio deportivo provocado por el exilio en Butarque

Óscar Trejo ha elevado al máximo la presión sobre Raúl Martín Presa. El antiguo capitán del Rayo Vallecano considera agotada la etapa del presidente y le ha pedido públicamente que abandone el club después de quince años de enfrentamientos, promesas incumplidas y creciente fractura social.

Su mensaje llega después del empate contra el Alavés en un Butarque semivacío. Beñat San José y Sergio Camello también reclamaron el regreso a Vallecas, aunque centraron sus críticas en el daño deportivo y emocional provocado por jugar lejos del barrio.

Óscar Trejo pide a Martín Presa que abandone el Rayo Vallecano

“Ya no se puede más”. Así comienza el contundente comunicado publicado por Trejo, una de las figuras más respetadas por la afición franjirroja y antiguo capitán del equipo.

El argentino acusa a los responsables del club de haber agotado la confianza de jugadores, empleados y aficionados durante los quince años de presidencia de Martín Presa. A su juicio, el límite fue superado hace tiempo y la crisis del estadio representa solamente el último capítulo de un deterioro mucho más profundo.

Trejo reclama directamente que los dirigentes “den un paso al lado y salgan del club de una vez”. El exfutbolista considera que esa decisión permitiría al Rayo recuperar su identidad, volver a crecer y reconstruir la relación con una afición que se siente apartada de la gestión.

Sus palabras tienen un valor especial. Trejo se retiró al finalizar la última temporada después de disputar 334 partidos oficiales con la camiseta franjirroja y convertirse en el extranjero con más apariciones de la historia del club.

Martín Presa había expresado su intención de ofrecerle un puesto dentro de la estructura deportiva. La dureza del comunicado aleja esa posibilidad y confirma la ruptura entre el presidente y uno de los grandes símbolos recientes del rayismo.

Beñat San José pide jugar en Vallecas ante el Racing de Santander

La intervención de Trejo llegó pocas horas después de que Beñat San José elevara también el tono. El entrenador evitó señalar directamente a la directiva, pero describió el traslado a Butarque como un importante perjuicio competitivo.

“Nunca he puesto ninguna excusa por delante de lo que hay que hacer, pero es tremendo”, afirmó el técnico después del empate frente al Alavés. El Rayo había dominado durante buena parte del encuentro, se adelantó mediante Sergio Camello y terminó concediendo el 1-1 tras un error defensivo.

Beñat agradeció el apoyo de los seguidores que acudieron a Leganés y mostró su comprensión hacia quienes decidieron secundar el boicot. Solamente 4.280 espectadores presenciaron un encuentro correspondiente a Primera división.

El entrenador calificó la pérdida de la condición real de local como un “tremendo varapalo” y recordó que cualquier equipo necesita el respaldo de su estadio para competir en igualdad de condiciones.

“Pido por favor jugar en Vallecas el próximo partido”, reclamó. La siguiente cita del Rayo como local está fijada para el sábado 5 de septiembre contra el Racing de Santander, aunque El Plantío continúa apareciendo como posible escenario alternativo.

Sergio Camello coloca a la plantilla del Rayo junto a la afición

El malestar también ha alcanzado al vestuario. Sergio Camello, autor del gol contra el Alavés, reconoció públicamente que la situación institucional está afectando a los jugadores y deteriorando la relación entre las diferentes partes del club.

“Vallecas es nuestra casa. No concebimos otra cosa. Estamos agotados”, aseguró el delantero. Camello describió el conflicto como una bola de nieve que aumenta cada temporada y termina perjudicando a quienes deben competir sobre el césped.

El atacante respaldó además la decisión de los seguidores que no acudieron a Butarque. “Siempre vamos a estar al lado de la afición”, afirmó después de un encuentro en el que la reducida asistencia convirtió el estreno como local en una jornada impropia del ambiente habitual de Vallecas.

Camello también reclamó refuerzos antes del cierre del mercado. Las lesiones de Isi Palazón y Augusto Batalla obligaron a consumir las tres ventanas de cambios antes del minuto 65, impidiendo a Beñat refrescar un equipo agotado durante el tramo final.

El delantero terminó el encuentro con molestias y reconoció que la falta de piernas condicionó sus últimas intervenciones. El empate de Mariano Díaz llegó precisamente cuando el Rayo comenzaba a acusar el desgaste y no tenía capacidad para modificar su estructura.

Butarque recibe a Martín Presa con una pitada y el grito de “Presa, vete ya”

El rechazo hacia Martín Presa también se trasladó a las gradas de Butarque. Los seguidores que acudieron al encuentro recibieron al presidente con una sonora pitada cuando apareció en el palco.

El cántico “Presa, vete ya” terminó imponiéndose entre los aficionados presentes. La protesta demostró que el traslado fuera de Vallecas no ha reducido el conflicto, sino que ha concedido una mayor visibilidad al enfrentamiento entre la propiedad y la masa social.

La Federación de Peñas, la Plataforma ADRV y Bukaneros habían pedido no acudir al estadio del Leganés. El objetivo consistía en denunciar una situación que consideran consecuencia de años de abandono, falta de mantenimiento y ausencia de comunicación.

Martín Presa, por su parte, mantiene que el Rayo ha cumplido con los requerimientos administrativos y que Vallecas se encuentra en condiciones para albergar partidos. Tras conocer la negativa de LaLiga a aplazar el encuentro, el presidente llegó a manifestar que daba la impresión de que algunas decisiones buscaban perjudicar al equipo hasta provocar su descenso.

Comunidad de Madrid, LaLiga y Rayo mantienen abierto el conflicto por Vallecas

La Comunidad de Madrid no autorizará la reapertura hasta que sus técnicos certifiquen que las actuaciones urgentes han eliminado cualquier riesgo para jugadores y espectadores. El Ejecutivo regional mantiene el control temporal del recinto mientras continúan los trabajos.

El Rayo intentó recuperar el estadio antes del partido contra el Alavés mediante una solicitud de medidas cautelares, pero la Comunidad rechazó la documentación presentada. LaLiga tampoco aceptó aplazar el encuentro al existir un campo alternativo disponible.

La ausencia de un calendario definitivo mantiene al equipo en una situación de incertidumbre. Butarque resolvió el primer compromiso, pero la directiva no quiere volver a pagar otro canon al Leganés y trabaja con El Plantío para recibir al Racing.

El traslado a Burgos aumentaría todavía más la distancia con la afición. El Rayo actuaría como local a unos 243 kilómetros de su barrio y en un estadio más accesible para los seguidores cántabros que para los propios abonados franjirrojos.

La presión alcanza así todos los niveles de la entidad. Trejo exige la salida de Martín Presa, Beñat pide regresar a Vallecas, Camello sitúa al vestuario junto a la afición y los seguidores mantienen su boicot.