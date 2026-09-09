Kumbulla enciende la luz verde del Rayo antes del Bernabéu

Marash Kumbulla empieza a ver la luz al final del túnel. El central albanés ya se entrena con el grupo tras superar sus problemas físicos y podría convertirse en una nueva alternativa para Beñat San José justo antes de la exigente visita del Rayo Vallecano al Santiago Bernabéu

Marash Kumbulla, el central albanés empieza a dejar atrás el calvario físico que le ha impedido estrenarse con el Rayo Vallecano. El defensa ya ha podido participar con normalidad en los entrenamientos de ayer martes y de hoy miércoles. Esto es una señal positiva para un equipo que llega al tramo más exigente del calendario con varias bajas.

Kumbulla aterrizó en Vallecas cedido por la Roma con la misión de reforzar una defensa que necesitaba efectivos. Sin embargo, sus problemas físicos retrasaron su incorporación y le obligaron a ver desde fuera los primeros partidos de la temporada. Ahora, su regreso a la dinámica del grupo abre una nueva posibilidad para Beñat San José.

El albanés fue una de las primeras apuestas del nuevo proyecto rayista tras la salida de Iñigo Pérez. Un futbolista de 26 años, corpulento y con buen trato de balón, que ya conoce LaLiga después de sus experiencias en el Espanyol y el Mallorca. Precisamente su última etapa en España estuvo condicionada por las lesiones, una situación que espera dejar definitivamente atrás en Vallecas.

Una vuelta especialmente oportuna

El regreso de Kumbulla llega en un momento en el que el Rayo necesita recuperar efectivos en la retaguardia. Luiz Felipe también ha sufrido problemas físicos, mientras que las salidas de Nobel Mendy y Mumin redujeron las alternativas disponibles para San José. Hasta ahora, el técnico ha tenido que recurrir a diferentes soluciones para construir su defensa, pero la incorporación de Kumbulla a los entrenamientos supone una alternativa más para afrontar las próximas jornadas.

Y no es el único brote verde en la plantilla. El Rayo atraviesa una semana complicada después de la victoria ante el Racing, un partido que dejó las expulsiones de Fran Pérez y Jorge de Frutos y que ha condicionado especialmente las opciones para la banda derecha. Ambos se perderán el próximo encuentro por sanción. Además, el conjunto vallecano sigue pendiente de la evolución de Isi Palazón y mantiene otras bajas en su plantilla.

El Bernabéu espera

El posible regreso de Kumbulla coincide con uno de los partidos más exigentes del campeonato. El Rayo visitará al Real Madrid el sábado 12 de septiembre, a las 21:00 horas, en el Santiago Bernabéu. Los franjirrojos llegan después de conseguir su primera victoria del curso frente al Racing (3-2), un triunfo que les permitió estrenar su casillero de victorias en un partido disputado en Butarque.

Ahora tendrán enfrente a un Real Madrid que suma nueve puntos de doce posibles y que buscará hacerse fuerte ante su público. El precedente de la pasada campaña invita, eso sí, al optimismo: el Rayo consiguió resistir hasta los últimos minutos en el Bernabéu antes de que Mbappé decidiera el encuentro desde el punto de penalti.

Kumbulla todavía tendrá que esperar para saber si su regreso al grupo le permite entrar en la convocatoria. Pero después de varias semanas apartado, el simple hecho de volver a entrenarse con sus compañeros ya supone una noticia especialmente positiva para un Rayo que empieza a recuperar efectivos justo cuando más los necesita.