El Arsenal cambia de opinión con Zubimendi: le abre la puerta de salida y le pone precio

Equipos como el Real Madrid y el Chelsea pretenden el fichaje de Martín Zubimendi, por lo que el Arsenal cambia de opinión y le abre las puertas de salida por una gran oferta económica

La situación de Martin Zubimendi ha cambiado notablemente. Pese a que en un principio el Arsenal no tenía previsto dejarle salir en este mercado de fichajes, la opinión de los 'gunners' ha dado un giro. Ante el interés de grandes clubes como el Real Madrid y el Chelsea interesándose por su fichaje, junto con la llegada de Bruno Guimarães, ahora su club le abre las puertas para su salida.

El internacional con la Selección española, que acaba de conquistar el Mundial aunque no ha sido protagonista en los partidos, puede cambiar de destino este verano. Zubimendi fichó por el Arsenal la temporada pasada, siendo una de las piezas clave de Mikel Arteta en el centro del campo. Por ello, en un primer momento adelantaron que no iban a ponerle en venta. Sin embargo, los ingleses han cambiado de opinión y están dispuestos a dejarle salir si la oferta económica les convence.

El Arsenal cambia de postura y abre las puertas a la marcha de Martín Zubimendi

El diario inglés 'The Mirror' ha sido el encargado de adelantar el cambio de postura en el equipo de Mikel Arteta. El actual campeón de la Premier está dispuesto a vender a Martin Zubimendi y pone en duda su futuro, dejando claro que no está asegurado en la plantilla 'gunner' a pesar de haber llegado al Emirates Stadiumhace tan sólo una temporada.

Este cambio de postura se debe a que con Bruno Guimaraes como fichaje estrella del equipo, el español va a perder protagonismo y minutos. Por ello, no quieren que el precio del centrocampista español se devalúe y el próximo año no puedan sacar tanto beneficio económico por su salida. Por tanto, si Zubimendi se queda en el equipo estará bien para el Arsenal, pero tampoco le ponen la etiqueta de 'intransferible' y esperan una buena oferta por él.

El fichaje de Bruno Guimaraes, clave en la opción de salida de Zubimendi

El detalle clave en la posibilidad de que el ex de la Real Sociedad salga del club inglés en caso de que haya una oferta económica muy positiva para el Arsenal está en el fichaje de Bruno Guimaraes. El centrocampista brasileño ha destacado en el Mundial y ha dejado el Newcastle para unirse al vigente campeón de la Premier.

Los 'gunners' han insistido en el fichaje de Guimaraes y han desembolsado 87 millones por hacerse con sus servicios. Un precio que deja claro que no va a ser suplente, y que limita las opciones de Zubimendi. Por ello, ante el interés de varios grandes clubes de Europa, si ponen sobre la mesa más de 90 millones de euros, podrán llevarse al centrocampista español.

Rodri es el que mueve el efecto dominó de centrocampistas: Enzo Fernández, Zubimendi...

Todo este sismo en el centro del campo de los diferentes equipos se debe a un solo jugador: Rodri Hernández. El español ha provocado un auténtico efecto dominó. Si finalmente sale del Manchester City y ficha por el FC Barcelona, que es el equipo que lleva ahora la delantera en las negociaciones, provocará varios movimientos más.

El City quiere a Enzo Fernández como sustituto de Rodri, en caso de que abandone el Etihad. Mientras que el Chelsea quiere a Zubimendi si pierden al argentino. Igualmente, el Real Madrid se ha interesado en el futbolista español después de caerse el fichaje de Rodri.