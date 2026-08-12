Roberto Martínez, en conversaciones para ser seleccionador de Países Bajos tras dejar Portugal

El técnico español Roberto Martínez ya negocia para volver a coger los mandos de una selección, después de terminar su vinculación con Portugal tras el Mundial 2026

El Mundial 2026 ya llegó a su fin y además de coronar a España como ganadora, supuso varios cambios para múltiples países. Especialmente porque una vez finalizada la competición, muchos de los seleccionadores dejaron sus puestos, tanto por una ruptura entre ambas partes como por el fin contractual. En el caso de Roberto Martínez, el español decidió no ampliar su contrato como técnico de Portugal. Aunque ahora ya mantiene conversaciones para dirigir otro país.

El entrenador catalán finalizaba su contrato con Portugal una vez acabado el Mundial y después de tres años al frente, conquistando una Nations League en el camino, decidió no continuar en el cargo. Sin embargo, puede volver a ser seleccionador de otro país si finalmente llega a un acuerdo con la Federación de Países Bajos, quiénes le han contactado para que se convierta en el nuevo entrenador de la selección neerlandesa después de Ronald Koeman.

La Federación de Países Bajos negocia con Roberto Martínez para que sea su seleccionador

Los entrenadores españoles cada vez están más reconocidos a nivel internacional y diferentes países apuestan por ellos para darle un impulso a su selección. Después de terminar su vinculación con Portugal, una vez quedaron eliminados precisamente contra España en los cuartos de final del Mundial, ahora son los Países Bajos los que apuestan por Roberto Martínez para que coja el mando de la Selección.

La KNVB (Federación Neerlandesa de Fútbol) ya ha contactado con Roberto Martínez para que ofrecerle ser el próximo seleccionador de su país, ocupando así el puesto que deja vacante Ronald Koeman, que también se ha despedido después de su eliminación en el Mundial.

Roberto Martínez puede romper una tradición histórica si se convierte en el nuevo seleccionador de Países Bajos

Tal y como ha confirmado la prensa neerlandesa, la Federación de Países Bajos ya ha empezado las negociaciones para que el español Roberto Martínez empiece a dirigir la selección 'naranja'. Sin embargo, hay diferencias económicas que tienen que resolver si quieren concretar este acuerdo. La idea de los neerlandeses es que el técnico español empiece a trabajar con la selección de cara a la Eurocopa de 2028.

Si finalmente es Roberto Martínez el que ocupa el cargo de seleccionador, la tradición que mantenía Países Bajos sobre sus entrenadores cambiaría drásticamente. La 'naranja mecánica' lleva teniendo entrenadores nacionales desde 1978, cuando el austríaco Ernst Happel dejo de dirigir a la selección. Desde entonces, todos los entrenadores han sido neerlandeses.

La experiencia como seleccionador de Roberto Martínez, clave en el interés de Países Bajos

Además de su trabajo con Portugal, en el que Roberto Martínez consiguió derrotar a España en la final de la Nations League para conquistar el título, el español tiene más trayectoria en el banquillo de varios países. Antes de los lusos, Martínez fue el técnico de Bélgica, aupando a los 'diablos rojos' entre 2016 y 2022. Ya en 2023 se convirtió en el entrenador de Portugal.