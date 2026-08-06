Ferran Torres da una respuesta a la oferta del PSG tras unos días de reflexión

El delantero habría comunicado al club francés que acepta incorporarse al proyecto de Luis Enrique y habría instado al campeón de Europa a presentar una propuesta económica inmediata al FC Barcelona para resolver la situación antes de su vuelta de vacaciones el 12 de agosto

El futuro de Ferran Torres entra en su fase decisiva y podría quedar resuelto en cuestión de días. Según informa el diario Sport, el delantero internacional español ya ha tomado una decisión definitiva sobre la propuesta que le trasladó el Paris Saint-Germain durante las últimas semanas y habría dado luz verde a su fichaje por el conjunto francés.

Tras varios días de reflexión, el delantero valenciano habría comunicado al campeón de Europa que acepta incorporarse al proyecto liderado por Luis Enrique y habría pedido al club parisino que acelere las negociaciones con el FC Barcelona antes de reincorporarse a la disciplina azulgrana el próximo 12 de agosto.

La pelota pasa ahora al tejado de los clubes. En el Camp Nou ya esperan que el PSG dé el siguiente paso con una oferta formal. La posición del Barça es tajante a la hora de recordar que el jugador en principio no está en venta y que, en el caso de que presionase para salir, no facilitará su salida por una cantidad inferior a los 50 millones de euros.

Luis Enrique convence a Ferran

Siempre según la citada información, los contactos entre Ferran Torres y el PSG se iniciaron hace más de un mes y fueron mucho más allá de un simple intercambio de pareceres. Luis Enrique mantuvo conversaciones directas con el futbolista para explicarle el papel protagonista que tendría dentro del vigente campeón de Europa y convencerle de que París es el destino ideal para dar un nuevo impulso a su carrera.

El técnico asturiano considera que el internacional español encaja perfectamente en su modelo y lo ha elegido como refuerzo clave para un ataque que ha sufrido varios reveses este mercado estival tras la conquista de la segunda Champions consecutiva.

El PSG necesita reconstruir su delantera y se ha quedado con la miel en los labios en su intento de firmar a algunos futbolistas este verano. Y es que el conjunto parisino soñaba con incorporar tanto a Julián Álvarez como a Yan Diomande, pero ambas operaciones acabaron frustrándose por distintos motivos y se ha terminado retirando de la puja. Además, la reciente venta de Kolo Muani a la Juventus ha dejado alrededor de 50 millones de euros en las arcas del campeón de Europa, una cantidad que podría destinarse directamente a financiar el fichaje de Ferran Torres.

En este contexto, y una vez atendida la propuesta parisina, Ferran pidió unos días para valorar todas las alternativas antes de comunicar su decisión definitiva. Esa respuesta ya se habría producido y sería completamente afirmativa.

El Barça espera la ofensiva del PSG

La decisión del delantero obliga ahora al PSG a mover ficha. De momento no existe ninguna oferta oficial sobre la mesa del FC Barcelona, aunque en las oficinas del club azulgrana existe la convicción de que llegará en las próximas horas.

La entidad catalana entiende que las recientes declaraciones de Ferran Torres en su tour televisivo por Estados Unidos son un posicionamiento claro para dejar abierta la puerta a un cambio de aires. El Barça considera que el jugador está jugando sus cartas a la espera de una reacción del club azulgrana con una oferta de renovación al alza -lo cual no va a producirse en este escenario-, y entienden que sus palabras no son casuales y responden a una operación que lleva semanas cocinándose entre bastidores.

Eso sí, la postura del Barça también está perfectamente definida. Aunque Hansi Flick valora al futbolista y preferiría mantenerlo en la plantilla, la dirección deportiva no cerrará la puerta a una venta siempre que la propuesta económica sea importante. El precio de salida se sitúa en torno a los 50 millones de euros, una cifra que consideran acorde al excelente momento deportivo del de Foios.

Una operación que va de la mano de Julián Álvarez

La posible venta tendría un importante componente estratégico para el FC Barcelona. La entidad azulgrana continúa trabajando en reforzar su ataque tras la marcha de Robert Lewandowski y necesita generar margen económico para afrontar otras operaciones prioritarias del mercado.

De esta forma, el futuro de Ferran está directamente relacionado con el fichaje que pretende realizar el Barcelona en la delantera. El club azulgrana mantiene a Julián Álvarez como su gran objetivo, pero su fichaje requiere una operación económicamente muy exigente.

La posible salida de Ferran podría generar una cantidad importante que ayudase a financiar la llegada de Julián. El PSG puede convertirse en el elemento que desbloquee toda la ecuación.

Cuenta atrás hasta el 12 de agosto

El calendario también juega un papel importante. Ferran Torres debe reincorporarse a los entrenamientos del Barcelona el próximo miércoles 12 de agosto tras disfrutar de sus vacaciones como campeón del mundo con España.

Tanto el entorno del jugador como el PSG preferirían que su futuro estuviera resuelto antes de esa fecha para evitar que el futbolista regrese a la dinámica azulgrana con una negociación abierta.