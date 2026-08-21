El Tottenham paga 100 millones por Savinho y el Manchester City activa la operación Allan

El extremo brasileño abandona el equipo de Enzo Maresca en busca de más protagonismo, mientras los citizens acuerdan las condiciones con la joven figura del Palmeiras

Savinho jugará en el Tottenham. El club londinense ha alcanzado un acuerdo con el Manchester City por una operación que contempla 75 millones de libras fijos y otros diez en variables, una cantidad cercana a los 100 millones de euros.

El extremo debe completar el reconocimiento médico antes de firmar por cinco temporadas. Su salida obliga al City a buscar un sustituto y acelera el interés por Allan Elias, futbolista del Palmeiras con quien ya existe un acuerdo verbal sobre las condiciones contractuales.

Tottenham y Manchester City cierran el traspaso de Savinho por hasta 100 millones

El Tottenham ha roto definitivamente la resistencia del Manchester City. Después de presentar una propuesta insuficiente durante el anterior mercado, el conjunto londinense ha elevado su inversión hasta alcanzar las exigencias establecidas por la entidad mancuniana.

El acuerdo asciende a 75 millones de libras garantizados y diez adicionales sujetos al cumplimiento de diferentes objetivos. La cantidad total equivale aproximadamente a 100 millones de euros y puede convertir a Savinho en la venta más elevada de la historia del City.

El internacional brasileño buscaba abandonar el Etihad para recuperar protagonismo. Savinho había ampliado su contrato después de que el City rechazara una primera ofensiva del Tottenham, pero sus minutos volvieron a reducirse durante la pasada temporada.

La incorporación de Antoine Semenyo aumentó la competencia en las bandas y Enzo Maresca no pudo garantizarle un puesto regular. La falta de continuidad también afectó a su presencia en la selección brasileña, con la que no disputó el Mundial de 2026.

Savinho deja una importante plusvalía tras pasar por Girona y Manchester City

El traspaso culmina una operación extraordinariamente rentable para el City Football Group. Savinho salió del Atlético Mineiro en 2022 para incorporarse al Troyes, aunque nunca disputó un encuentro oficial con el conjunto francés.

Después de una primera cesión al PSV, el brasileño explotó durante la temporada 2023/24 en el Girona. Marcó nueve goles, repartió diez asistencias y fue uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo que logró clasificarse para la Champions League.

El Manchester City lo incorporó directamente en el verano de 2024. Desde entonces disputó 84 partidos oficiales, con un balance de siete goles y 16 asistencias. Sus números reflejan capacidad para generar ocasiones, aunque nunca consiguió consolidarse como titular indiscutible.

La venta también supera los ingresos obtenidos por otras salidas importantes de los citizens. A falta de la confirmación oficial y del reconocimiento médico, el Tottenham desembolsará hasta 100 millones de euros para incorporar a un atacante de 22 años con experiencia en LaLiga y la Premier League.

Enzo Maresca pide un extremo y el Manchester City acelera por Allan

La salida de Savinho deja una plaza abierta en el ataque de Enzo Maresca. El Manchester City comenzó a estudiar diferentes perfiles durante las negociaciones con el Tottenham y señaló a Allan Andrade Elias como una de las principales alternativas.

El futbolista del Palmeiras, también de 22 años, ha dado su aprobación al cambio. Según Fabrizio Romano, el City ha alcanzado un acuerdo verbal con el brasileño sobre las condiciones de su futuro contrato.

Las conversaciones entre el Manchester City y el Palmeiras ya están abiertas, aunque todavía no ha trascendido una propuesta formal. La dirección deportiva inglesa debe determinar ahora cuánto está dispuesta a invertir después de ingresar el dinero correspondiente a Savinho.

Palmeiras rechaza vender a Allan y se remite a su cláusula de 100 millones

El conjunto paulista no contempla perder a uno de sus titulares durante el tramo decisivo de la temporada brasileña. Allan tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 y una cláusula de rescisión fijada en 100 millones de euros.

El extremo ha disputado 41 de los 46 encuentros del Palmeiras en 2026, 35 de ellos como titular. Su producción alcanza los seis goles y cinco asistencias, además de una influencia creciente en el sistema de Abel Ferreira.

El Palmeiras continúa compitiendo por el Brasileirao, la Copa Libertadores y la Copa de Brasil. La directiva entiende que una venta a finales de agosto debilitaría al equipo sin concederle tiempo suficiente para encontrar un sustituto.

Allan ofrece al Manchester City regate, polivalencia y trabajo defensivo

Nacido en Florianópolis el 19 de abril de 2004, Allan llegó a la cantera del Palmeiras desde el Figueirense cuando tenía 14 años. Fue promocionado al primer equipo en enero de 2025 y aceleró su crecimiento bajo las órdenes de Abel Ferreira.

Aunque se formó como centrocampista, actualmente parte con mayor frecuencia desde la banda derecha. Su condición de zurdo le permite conducir hacia posiciones interiores, asociarse entre líneas y buscar el último pase o el disparo.

También puede actuar como mediapunta, interior o extremo izquierdo. El City valora especialmente su regate en espacios reducidos, la capacidad para superar rivales por ambos perfiles y su implicación en la presión tras pérdida.

Su perfil no representa una copia exacta de Savinho. El futuro jugador del Tottenham posee más experiencia europea y está acostumbrado a atacar espacios abiertos. Allan ofrece una interpretación más asociativa y puede participar con mayor frecuencia en la construcción del juego.

La principal duda está en el precio. El atacante todavía no ha debutado con la selección absoluta de Brasil ni ha competido en Europa. El City considera excesivo pagar íntegramente una cláusula que igualaría prácticamente todo lo ingresado por Savinho.