El Manchester City cierra la puerta a la salida de Savinho en enero

El Manchester City ha dejado clara su postura sobre el futuro de Savinho pese al renovado interés del Tottenham de cara al mercado de invierno

El nombre de Savinho vuelve a colocarse en el centro del debate del mercado invernal de la Premier League. El extremo brasileño del Manchester City ha despertado nuevamente el interés del Tottenham Hotspur, que ya intentó su fichaje durante el pasado verano. Sin embargo, desde el Etihad Stadium el mensaje es claro: el club no tiene intención de desprenderse del jugador en enero.

La postura ha sido respaldada tanto por Pep Guardiola como por la nueva dirección deportiva encabezada por Hugo Viana, quien asumió el cargo tras la salida de Txiki Begiristain y lidera una profunda reestructuración del proyecto deportivo.

Una nueva era en el City y decisiones firmes

La temporada 2024-25 marcó un punto de inflexión para el Manchester City. Tras cerrar una campaña sin títulos y con su registro más bajo de puntos en la Premier bajo Guardiola, el club apostó por una renovación estructural. Bajo la supervisión de Viana, se aprobaron salidas de peso como Kevin De Bruyne, Kyle Walker, Ederson, Ilkay Gündogan y otros nombres históricos.

En paralelo, el City reforzó la plantilla con incorporaciones estratégicas como Rayan Aït-Nouri, Tijjani Reijnders, Rayan Cherki y Antoine Semenyo, cuyo fichaje desde el Bournemouth está muy cerca de cerrarse por una cifra cercana a los 70 millones de euros.

Savinho, talento desequilibrante y pieza valorada por Guardiola

Pese a la fuerte competencia en ataque, Guardiola considera a Savinho una pieza muy valiosa. El técnico catalán ha elogiado públicamente su desborde, valentía y capacidad para romper partidos, incluso cuando no es titular. “Pierde uno, dos o tres balones, pero nunca deja de intentarlo”, llegó a decir tras una victoria reciente.

Su impacto suele ser inmediato. Un ejemplo claro fue su participación decisiva ante el Nottingham Forest, donde provocó la jugada que terminó en gol tras una acción individual por banda, dejando en evidencia su capacidad para generar ventajas en espacios reducidos.

El Tottenham insiste, pero el City resiste

El Tottenham mantiene su interés de cara al mercado de enero, convencido de que Savinho podría aportar velocidad, creatividad y desequilibrio a su frente ofensivo. Con la irregularidad del equipo y la necesidad de reforzar el último tercio del campo, los londinenses ven en el brasileño un perfil ideal.

No obstante, el City ya rechazó en verano una oferta cercana a los 70 millones de euros, argumentando dos motivos clave: la confianza total de Guardiola y la convicción interna de que el techo futbolístico del jugador está muy por encima de esa cifra.

Contrato largo y confianza a futuro

Savinho renovó recientemente su contrato con el Manchester City hasta 2031, una decisión que buscó disipar cualquier duda sobre su continuidad. Aunque no siempre ha sido titular, el club valora su progresión constante y su impacto colectivo, más allá de goles y asistencias.

En números, el brasileño firmó la pasada temporada 3 goles y 13 asistencias, mientras que en la actual suma 2 tantos y 3 pases de gol, cifras mejorables pero acordes a su rol y edad: apenas 21 años.

Más allá del uno contra uno

Dentro del cuerpo técnico se destaca que Savinho no es solo velocidad. Es un futbolista incansable en la presión, capaz de atraer rivales y liberar espacios para compañeros como Haaland, una cualidad fundamental en el ecosistema Guardiola.

Si finalmente se concreta la llegada de Semenyo, todo apunta a que la salida no será la del brasileño. Según información de David Ornstein, tanto Savinho como Omar Marmoush están satisfechos en el club. El nombre que gana fuerza como posible salida es el de Oscar Bobb, no el extremo sudamericano.

Por ahora, el Manchester City mantiene su postura firme: Savinho no se toca. El futuro inmediato del brasileño seguirá siendo celeste, al menos hasta el verano.