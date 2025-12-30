Jornada 19 de la Premier League 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la liga inglesa en vivo online

La Premier League despide el año y recibe 2026 con una jornada decisiva que puede empezar a marcar el rumbo definitivo de la temporada

La jornada 19 de la Premier League 2025-2026 será el primer gran escaparate futbolístico del Año Nuevo, confirmando una vez más que el campeonato inglés no entiende de pausas festivas. Entre el 30 de diciembre y el 1 de enero, la liga ofrecerá una serie de encuentros decisivos tanto en la lucha por el título como en la pelea por evitar el descenso, en un tramo del calendario donde el desgaste físico, la gestión de plantillas y la rotación comienzan a marcar diferencias.

Arsenal defiende el liderato en un duelo de alto voltaje

El Arsenal afronta esta jornada como líder sólido de la competición con 42 puntos, fruto de una regularidad que lo ha convertido en el equipo más fiable del curso hasta el momento. Los dirigidos por Mikel Arteta buscarán cerrar el año manteniendo su ventaja en la cima y reforzar su candidatura al título.

El plato fuerte del martes 30 de diciembre será el choque ante el Aston Villa en el Emirates Stadium, un duelo directo entre dos aspirantes a todo. Los Gunners llegan impulsados por tres triunfos consecutivos, el último de ellos ante el Brighton (2-1), con goles de Martin Ødegaard y Georginio Rutter, este último desde el punto de penalti.

El Aston Villa vive un momento histórico

El Aston Villa, por su parte, atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. El conjunto dirigido por Unai Emery ocupa la tercera posición con 39 puntos y acumula once victorias consecutivas en todas las competiciones, una racha que iguala el mejor registro histórico del club.

En su compromiso más reciente, los ‘Villanos’ superaron al Chelsea por 2-1 gracias a un doblete de Ollie Watkins, confirmando que su candidatura a los puestos de Champions —e incluso al título— va muy en serio.

Anfield abre el año con un duelo de contrastes

El jueves 1 de enero, Liverpool y Leeds United se medirán en Anfield en un encuentro con realidades muy distintas. Los Reds, actualmente cuartos con 32 puntos, atraviesan un momento ascendente tras enlazar tres victorias consecutivas en la liga.

El equipo de Anfield llega tras imponerse 2-1 al Wolverhampton, con goles de Ryan Gravenberch y Florian Wirtz, mostrando una versión cada vez más sólida en este tramo decisivo del campeonato.

Enfrente estará un Leeds United que ocupa la decimosexta posición con 20 unidades, todavía inmerso en la lucha por alejarse de la zona peligrosa. En la jornada anterior, los Whites rescataron un empate 1-1 ante el Sunderland, con tanto de Dominic Calvert-Lewin.

El City visita Sunderland con la presión del título

Otro de los encuentros destacados será el Sunderland vs Manchester City, que se disputará el mismo jueves 1 de enero en el Stadium of Light. El Sunderland vive un curso notable, situado en la séptima plaza con 28 puntos, y viene de empatar ante el Leeds con gol de Simon Adingra, manteniéndose en la pelea por posiciones europeas.

El Manchester City, en cambio, llega con la obligación de ganar. Los de Pep Guardiola son segundos, a solo dos puntos del Arsenal, y no quieren perder comba en la lucha por el campeonato. Su último triunfo ante el Nottingham Forest (2-1), con goles de Tijjani Reijnders y Rayan Cherki, reafirmó su condición de serio aspirante al título.

Los partidos de la jornada 19 de la Premier League

Donde ver los partidos de la Premier League

Toda la jornada 19 de la Premier League podrán seguirla en televisión a través de DAZN en sus diferentes plataformas.