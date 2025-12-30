Emery frena la ilusión del Aston Villa: “Hablar del título no tiene sentido”

Unai Emery bajó el tono a la euforia en la Premier League y aseguró que el Aston Villa no debe pensar en el título antes del decisivo duelo ante el Arsenal

El Aston Villa atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente, pero su entrenador, Unai Emery, mantiene los pies firmemente sobre la tierra. En la antesala del enfrentamiento ante el Arsenal, actual líder de la Premier League, el técnico español fue contundente al descartar cualquier conversación relacionada con la lucha por el título.

Pese a la racha extraordinaria de resultados y al crecimiento sostenido del equipo, Emery insiste en que el foco debe estar puesto únicamente en el próximo partido y no en objetivos a largo plazo.

Un choque de alto voltaje en el Emirates Stadium

La Premier League se encamina a cerrar el año con un duelo de máxima exigencia. El conjunto dirigido por Mikel Arteta lidera la tabla con 42 puntos, mientras que el Aston Villa aparece tercero con 39 unidades, en plena pelea por los puestos de privilegio.

Una victoria del equipo de Birmingham en el Emirates Stadium podría alterar el panorama de la clasificación y abrir la puerta a un posible cambio en la cima, dependiendo también del resultado del Manchester City. Sin embargo, Emery evita alimentar ese escenario.

“Hablar del título no tiene sentido”

Consultado sobre las aspiraciones del Villa, el entrenador fue claro: “Hablar del título no tiene sentido para nosotros en este momento”. El técnico recordó que hace dos temporadas el equipo alcanzó la misma cantidad de puntos al finalizar la primera vuelta y terminó clasificándose a la Champions League, un logro que calificó como “fantástico”.

Para Emery, el crecimiento del club debe evaluarse desde la regularidad, la estructura táctica y la fortaleza mental, no desde la obsesión por un campeonato que aún tiene un largo camino por recorrer.

Un Aston Villa que no teme a los gigantes

Más allá del discurso prudente, los números respaldan al equipo. El Villa acumula ocho victorias consecutivas en la Premier League y ha derrotado esta temporada a varios integrantes del llamado Big Six, incluidos Chelsea, Manchester City, Tottenham, Manchester United y el propio Arsenal.

De hecho, el conjunto de Emery venció a los ‘gunners’ hace menos de un mes con un gol agónico de Emiliano Buendía, un resultado que aún resuena en Londres y que promete un partido cargado de tensión.

Respeto mutuo entre entrenadores españoles

Arteta no escatimó elogios hacia su compatriota, destacando el trabajo que viene realizando en el Aston Villa. Reconoció la identidad competitiva del equipo y el impacto directo de Emery en su evolución futbolística.

Por su parte, el técnico del Villa también valoró el crecimiento del Arsenal, al que considera el rival más difícil del campeonato y el principal favorito a quedarse con el título.

El regreso de Emery a un estadio especial

El partido tendrá un condimento adicional para el entrenador español, que volverá a dirigir en el Emirates, escenario donde trabajó entre 2018 y 2019. Aunque alcanzó una final europea con el Arsenal, su etapa terminó antes de lo esperado, dejando una cuenta pendiente que ahora se reencuentra desde el banco visitante.

Humildad, ambición y desafío

Antes del compromiso, Emery dejó un mensaje claro a sus jugadores: orgullo por lo conseguido, humildad para seguir creciendo y ambición para competir. El técnico sabe que su equipo será exigido al máximo, especialmente por las bajas y el contexto adverso de jugar como visitante.

“El Arsenal se hará fuerte con su gente, pero nosotros debemos demostrar quiénes somos”, sentenció.

El duelo promete intensidad, estrategia y un nivel futbolístico elevado. Más allá del resultado, el Aston Villa ya dejó claro que es una realidad sólida en la Premier, aunque su entrenador prefiera seguir caminando paso a paso.