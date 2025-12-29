Andoni Iraola, en 'estado crítico': nueve partidos sin ganar y reclama a sus jugadores

Andoni Iraola muestra su frustración tras la dura derrota del Bournemouth ante Brentford y analiza la preocupante racha sin victorias

Andoni Iraola no ocultó su decepción después de que Bournemouth cayera por 4-1 ante Brentford, un resultado que profundiza la crisis de resultados del equipo en la Premier League. La sólida arrancada de la temporada parece ahora un recuerdo lejano en la costa sur de Inglaterra, y el técnico se mostró crítico con el rendimiento de sus jugadores.

Semenyo, el único punto positivo

A pesar de la derrota, Antoine Semenyo volvió a brillar al anotar su noveno gol de la temporada, marcando en su tercer partido consecutivo de liga tras goles ante Manchester United y Burnley. El extremo colombiano incluso asistió en otras jugadas, pero su esfuerzo individual no fue suficiente para evitar la contundente derrota ante los Bees.

Iraola dejó claro que desea retener a Semenyo el mayor tiempo posible, a pesar de los rumores de interés por parte del Manchester City en el próximo mercado de fichajes. “Cuantos más partidos pueda jugar Antoine con nosotros, mejor para el equipo”, afirmó el técnico.

Primer tiempo desastroso

El encuentro en el Gtech Community Stadium comenzó mal para Bournemouth, que sufrió dos goles antes del descanso. Kevin Schade abrió el marcador a los siete minutos tras un gran pase de Igor Thiago, y un autogol del portero Djordje Petrovic amplió la ventaja de Brentford. Iraola fue contundente sobre la actuación de su equipo en la primera mitad: “Llegamos 45 minutos tarde al partido. No fuimos agresivos ni intensos. Fue totalmente merecido el 2-0”.

Segunda mitad con reacción insuficiente

Aunque Bournemouth mejoró tras el descanso, la reacción fue insuficiente. Schade amplió su cuenta personal al minuto 51 y cerró su hat-trick en el tiempo de descuento tras un centro de Mikkel Damsgaard. Entre medio, Semenyo logró un gol con un remate de taco en el 75', pero solo sirvió como consuelo para los visitantes.

Iraola destacó la mejora en la segunda parte: “Acepto perder partidos, pero la actitud y la intensidad deben estar desde el inicio. Solo en la segunda mitad fuimos competitivos”.

El Bournemouth, nueve partidos sin ganar

Con esta derrota, Bournemouth suma nueve partidos consecutivos sin triunfo, siendo su último éxito en liga el 26 de octubre frente al Nottingham Forest. El equipo ha encajado 22 goles desde noviembre, el mayor número entre los clubes de las cinco grandes ligas europeas, lo que refleja la necesidad de reflexión y ajustes antes de enfrentar a Chelsea en su próximo partido.

Iraola pide compromiso y concentración

El técnico vasco insistió en que el equipo debe asumir su responsabilidad: “No se puede salir tarde a un partido de Premier League. Debemos analizar por qué tardamos 45 minutos en entrar al juego y corregirlo para mejorar nuestros resultados”.

A pesar de la mala racha, Iraola confía en mantener a Semenyo y otros jugadores clave para dar un giro a la temporada, esperando que el equipo recupere la confianza y vuelva a competir al nivel esperado.