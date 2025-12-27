Gonçalo Ramos, la alternativa del Liverpool tras la lesión de Isak

El Liverpool valora un préstamo de seis meses de Gonçalo Ramos para cubrir la ausencia de Alexander Isak y reforzar su ataque en una fase crucial de la Premier League

El Liverpool se ha visto obligado a reaccionar con rapidez en el mercado tras confirmarse la lesión de larga duración de Alexander Isak, su fichaje más caro hasta la fecha. El delantero sueco, por quien los ‘reds’ desembolsaron 145 millones de euros, sufrió una fractura de peroné tras una dura entrada en el partido frente al Tottenham, y fue intervenido quirúrgicamente el pasado lunes. Según confirmó Arne Slot, el atacante estará fuera de los terrenos de juego al menos dos meses, lo que ha encendido las alarmas en Anfield.

La baja llega en un momento crítico de la temporada, con el equipo inmerso en la pelea por revalidar el título de la Premier League y con una plantilla ofensiva ya castigada por ausencias y sobrecarga de minutos.

La opción de mercado: una cesión estratégica

Ante este escenario, el Liverpool ha descartado, por ahora, una gran inversión en enero y se inclina por una solución temporal. La directiva explora el mercado de cesiones de corto plazo para cubrir la ausencia de Isak sin comprometer la planificación a largo plazo.

En ese contexto, ha surgido con fuerza el nombre de Gonçalo Ramos, delantero del Paris Saint-Germain. El internacional portugués, de 26 años, podría llegar a Anfield en un préstamo de seis meses, una fórmula que permitiría a los ‘reds’ mantener competitividad sin asumir un nuevo gasto millonario tras el fuerte desembolso realizado en el verano de 2025.

Por qué Gonçalo Ramos encaja en el proyecto de Slot

El interés del Liverpool en Ramos responde a razones estrictamente futbolísticas. El atacante del PSG suma nueve goles esta temporada y destaca por su agresividad en la presión, su movilidad entre centrales y su olfato dentro del área, cualidades que encajan a la perfección con el estilo intenso que propone Arne Slot.

En el club consideran que Ramos podría adaptarse de inmediato, asumir responsabilidades goleadoras y ofrecer una referencia clara en ataque mientras Isak completa su recuperación. Además, su experiencia en competiciones europeas es un factor valorado internamente.

Otras alternativas, pero con mirada a largo plazo

Ramos no es el único nombre sobre la mesa. En Anfield también gustan perfiles como Ivan Toney (Al-Ahli) o Dušan Vlahović (Juventus), aunque ambos son vistos como objetivos estructurales, más pensados para una ventana de fichajes futura que como soluciones de emergencia.

También se ha analizado la posibilidad de incorporar atacantes más versátiles, capaces de desempeñarse en varias posiciones. Futbolistas como Rodrygo (Real Madrid) o Bradley Barcola (PSG) han sido mencionados por su velocidad y creatividad, aunque ninguno ofrece un reemplazo tan directo del rol de ‘nueve’ que ocupaba Isak.

Por su parte, Antoine Semenyo parecía una alternativa viable, pero el delantero del Bournemouth estaría muy cerca de cerrar su llegada al Manchester City, lo que lo aleja definitivamente del radar red.

Un ataque condicionado por las ausencias

La urgencia ofensiva del Liverpool se explica también por el contexto. Mohamed Salah se encuentra disputando la Copa Africana de Naciones, mientras que Cody Gakpo arrastra problemas físicos. Aunque Hugo Ekitike atraviesa un gran momento de forma, en el club son conscientes de que depender exclusivamente de él supone un riesgo elevado en una fase decisiva del curso.

Por ello, una cesión como la de Gonçalo Ramos se percibe como una solución equilibrada: calidad inmediata, riesgo controlado y coherencia con el plan deportivo.

Equilibrio entre urgencia y planificación

Más allá del ataque, el Liverpool mantiene firme su hoja de ruta. La prioridad defensiva sigue vigente, con Marc Guéhi como objetivo principal, además de posibles refuerzos en el centro del campo como Carlos Baleba.

El mensaje desde Anfield es claro: reforzar lo justo, sin improvisar ni hipotecar el futuro. En ese delicado equilibrio, Gonçalo Ramos emerge como una pieza ideal para sostener el proyecto mientras el gran fichaje, Alexander Isak, vuelve a estar disponible.