Fer López, con el mercado de fichajes a la vuelta de la esquina, vuelve a no jugar con Wolverhampton Wanderers

El canterano del RC Celta había tenido protagonismo en los últimos partidos de la Premier League, pero ha vuelto a quedarse sin jugar ni un sólo minuto en el partido contra el Liverpool. El Wolverhampton Wanderers tiene claro que el español debe salir en el mes de enero para tener continuidad

Fer López se ha convertido en un objetivo a tiro para el RC Celta durante este mercado de fichajes de invierno. El club gallego sabe que el retorno, en calidad de cedido, de su canterano es posible, a pesar de haberlo vendido el pasado verano, debido a su falta de continuidad en el Wolverhamtpon Wanderers de la Premier League. El atacante no termina de cuajar en el equipo inglés que a pocos días de la apertura del mercado de fichajes ha vuelto a dejarlo en el banquillo sin jugar después de haberle dado minutos en los últimos encuentros.

Fer López se vuelve a quedar sin jugar en el Wolverhampton Wanderers

Está siendo el mes de diciembre uno lleno de vaivenes emocionales, ya que Fer López ha tenido minutos, pero cuando quedan unos pocos días para que se inicie el mercado de fichajes de invierno se ha quedado sin disputar el encuentro contra el Liverpool.

Fer López jugó en los encuentros contra el Manchester United, Arsenal y Brentford, pero este sábado 27 de diciembre se ha quedado sin minutos en una nueva derrota del Wolverhampton Wanderers contra el Liverpool. El equipo inglés está prácticamente descendido a la Segunda división de Inglaterra ya que tras 18 jornadas sólo ha sumado 2 puntos, siendo prácticamente imposible que consiga la permanencia en la élite del fútbol inglés.

Ni siquiera en ese contexto Fer López ha tenido demasiadas oportunidades de jugar, ya que el ex del RC Celta sólo ha sumado 346 minutos disputados en los 10 partidos en los que solo ha participado. Es por ello que el Wolverhampton Wanderers tiene claro cuál es el mejor plan para Fer López en este mercado de fichajes de invierno.

El Wolverhampton Wanderers cree que Fer López debe volver a España para tener continuidad; el RC Celta, una de las mejores opciones

El Wolverhampton Wanderers, una vez que ha dado la temporada prácticamente por perdida, quiere tomar la mejor de las decisiones para sus jóvenes valores, siendo uno de ellos Fer López.

Debido a que apenas ha tenido protagonismo desde su llega, lo fichó por unos 25 millones de euros el verano pasado, el equipo inglés tiene claro que lo mejor para el ex del RC Celta es marcharse al fútbol español, en calidad de cedido siempre, para que tenga la continuidad y los minutos de juego que necesita a sus 21 años para seguir progresando.

Con esta situación, el RC Celta, club que lo vendió, se presenta como una de las mejores opciones para Fer López. Marián Mouriño, presidenta del club gallego, se ha mostrado abierta a su regreso aunque dejó en manos de sus agentes y del Wolverhampton Wanderers la decisión. "Ojalá tengamos muchas historias como esa y Fer pueda volver algún día. La situación no está en nuestras manos, no es nuestro, pertenece a otro club. Serán sus decisiones, las de su club y las de sus agentes las que puedan abrir o no alguna opción".