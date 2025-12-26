Nilson Angulo descarta su fichaje: "Ya me han mencionado artículos sobre el Celta de Vigo o el Liverpool"

El extremo, que ya es internacional con Ecuador, se está saliendo en el Anderlecht en esta temporada. A sus 22 años, es considerado como uno de los mejores atacantes de América, estando en la agenda del RC Celta y otros grandes equipos de Europa

El RC Celta está totalmente centrado en hacer la mejor temporada posible, pero no por ello descuida el mercado de fichajes de invierno que se abre en unos días. La principal tarea en la que está enfocado Marco Garcés es la de dar salida a todos aquellos futbolistas que no entran en los planes de Claudio Giráldez de cara al final de esta temporada, dejando de lado las incorporaciones aunque es probable que algún fichaje haya. No será ese Nilson Angulo, una de las grandes sensaciones en el fútbol europeo en este inicio de temporada quien ha descartado su fichado por el RC Celta o el Liverpool, al menos, en esta campaña.

En las últimas semanas el RC Celta ha sido relacionado con algunos jugadores, la gran mayoría de carácter ofensivo, siendo uno de ellos Nilson Angulo, un joven de Ecuador que esté brillando con luz propia en el Anderlecht de Bélgica y que en el pasado fue vinculado con el Elche CF. A raíz de ello, el futbolista ha salido al paso de las especulaciones de cara a su futuro y ha descartado la posibilidad de fichar por el RC Celta o el Liverpool en las próximas semanas. "Ya me han mencionado artículos sobre el Celta de Vigo o el Liverpool, pero mientras mi agente no diga nada, sé que no es cierto. Estoy cien por cien concentrado en el Anderlecht. Quiero devolverle algo a este club por toda la paciencia que me han demostrado", ha dicho Nilson Angulo en el medio belga Gazet van Antwerpen.

De este modo, se puede tachar un nombre de la lista de posible fichajes del RC Celta que para poder hacer incorporaciones, primero tiene que dar salidas ya que tiene todas las fichas del primer equipo ocupadas. En caso de que se produzca alguna baja, el RC Celta tiene como un objetivo el volver a tener en sus filas, aunque sea en calidad de cedido, a Fer López al cual vendió el pasado verano.

¿Quién es Nilson Angulo, el jugador que ha sido relacionado con el RC Celta?

Nilson Angulo, futbolista que ha sido relacionado con el RC Celta, es una de las grandes promesas del fútbol de Ecuador el cual se está saliendo esta temporada en el Anderlecht de Bélgica.

A sus 22 años, Nilson Angulo suma 5 goles y 8 asistencias en los 25 partidos oficiales que ha disputado esta temporada en el Anderlecht. El equipo belga lo fichó en el verano de 2022 tras desembolsar 1'9 millones de euros al Liga de Quito. Con contrato hasta el 30 de junio de 2029, Nilson Angulo está valorado en 7 millones de euros.

Se trata de un extremo que mide 1'83 centímetros y que es un fijo en la selección de Ecuador desde este verano. Por tanto, todo hace indicar que jugará el Mundial 2026.