Mensaje de despedida y ambición de Sonia Bermúdez: "Trabajaremos para sellar nuestro billete al Mundial y lucharemos por volver a conquistar la Nations League"

La seleccionadora española de fútbol apunta a un 2026 plagado también de éxitos, marcándose la clasficación para el Mundial de Brasil y la tercera Nations League para España como principales objetivos

"Llegan días para hacer balance, respirar y disfrutar de todo lo bueno que nos ha dañado este año", ha asegurado Sonia Bermúdez en un vídeo difundido por los canales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en el que la seleccionadora femenina de fútbol ha hecho balance del 2025 que afronta su recta final y en el que pide por Navidad nuevos éxitos para el 2026 que se avecina.

"Este 2025 nos ha regalado momentos inolvidables. Nuestra selección ha recuperado la primera posición del ranking FIFA, hemos alcanzado la final de la Eurocopa y hace apenas unos días conquistamos nuestra segunda Nations League", rememoraba Sonia Bermúdez, al tiempo que destacaba "el trabajo, la ambición y la fuerza" del combinado español a la hora de conseguir sus "logros" a lo largo de este 2025, en el que Sonia Bermúdez ha llegado al banquillo de España, como relevo de una Montse Tomé que no fue renovada pese alcanzar la final del Europeo de Suiza.

La segunda UEFA Women's Nations League de España

En su mensaje navideño, Sonia Bermúdez también tuvo ocasión de referirse con detalle a la segunda Nations League conseguida por España. "Lo hicimos ante más de 55.000 aficionados, un récord histórico que representa el apoyo, la pasión y el compromiso de todos vosotros", sentenció la seleccionadora española sobre el 3-0 que España endosó a Alemania en la vuelta de la final de ese torneo. Un encuentro disputado el pasado 2 de diciembre en el Riyadh Air Metropolitano (Madrid) tras el 0-0 de la ida en Kaiserslautern.

Un ambicioso 2026 para Sonia Bermúdez y España

Con ese título en mente, Sonia Bermúdez continuó con su mensaje navideño desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) resaltando la "ambición" de su grupo, así como el apoyo que perciben; "el impulso" que la afición les da "en cada paso".

De cara al nuevo año, el objetivo de Sonia Bermúdez es claro: "Afrontamos el 2026 con la misma ilusión y ganas. Trabajaremos para sellar nuestro billete al Mundial de Brasil y lucharemos por volver a conquistar una nueva edición de la Nations League".

Para concluir, Sonia Bermúdez quiso concluir su mensaje lanzando un mensaje de amor por Navidad, unión y felicidad en familia: "Desde la casa del fútbol español, os envío mis mejores deseos para esta Navidad. Que disfrutéis de estas fiestas y viváis muchos momentos especiales junto a vuestros seres queridos. Gracias por vuestro apoyo y felices fiestas".