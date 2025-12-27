Liga ACB | Horario y dónde ver por TV la jornada 12 de la Liga Endesa de baloncesto

El mejor baloncesto no nos abandona por Navidad y en esta ocasión llega con una excelente parrilla de partidos que cerraremos por todo lo alto con un Real Madrid - Unicaja

La 12ª jornada de la Liga ACB ya está aquí. A caballo entre los primeros excesos de Navidad y los preparativos de la Nochevieja, la competición doméstica vuelve a la acción con un puñado de partidos de gran interés, ya que cada vez está más cerca la Copa del Rey y la pelea por evitar el descenso empieza a señalar a dos equipos como posibles víctimas.

Empezando hoy por los más golpeados en este inicio de campaña, tenemos a Covirán Granada y San Pablo Burgos con una sola victoria, o lo que es lo mismo, a tres de distancia de la salvación... Sí, necesitan romper tan desastrosa dinámica cuanto antes, si bien en esta fecha tendrán rivales muy duros, ya que los burgaleses visitan a Baskonia en el Buesa Arena, mientras que los andaluces actuarán de local ante un complicado UCAM Murcia.

Ya mirando a la cumbre de la Liga Endesa destaca por encima del resto el partido que enfrentará el domingo a Real Madrid y Unicaja. Los blancos lideran la competición con 10-1 y los malagueños quieren acercarse justo a tal condición. Y por último, tampoco podemos dejar de lado el derbi canario que jugarán La Laguna Tenerife y Dreamland Gran Canaria.

Dónde ver por TV la Liga ACB en la temporada 2025-26

La gran novedad de la Liga ACB 2025-2026 ha llegado con el cambio de canal de retransmisión. La Liga Endesa ha dejado Movistar y desde esta temporada se retransmite por DAZN. Sin embargo, un acuerdo con Orange y la propia Movistar –esta a partir de esta próxima jornada– hará que los canales de DAZN también se vean en sus plataformas.

Eso no sólo ha provocado un cambio de canal, sino también de horarios, con los cuatro partidos del sábado en horarios escalonados (18:00, 19:00, 20:00 y 21:00) y con un partido en abierto por RTVE que sería los domingos a las 12:30 horas, aunque aún no ha arrancado. Hay también un partido en abierto por TV3, el domingo a las 12:00 horas, en el que participa al menos un equipo catalán. En esta jornada es un duelo entre el Basquet Girona y el Hiopos Lleida. Y DAZN también 'abrirá' uno de sus partidos a los que tienen contratado el plan general de la plataforma.

Horario y dónde ver por TV la jornada 12 de la Liga Endesa

Sábado 27 de diciembre de 2025

Baskonia - San Pablo Burgos. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Casademont Zaragoza - BAXI Manresa. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Covirán Granada - UCAM Murcia. El partido se puede ver a las 20:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Joventut Badalona - Río Breogán. El partido se puede ver a las 21:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Domingo 28 de diciembre de 2025

Basquet Girona - Hiopos Lleida. El partido se puede ver a las 12:00 horas por el canal Dazn (abierto), Movistar, Orange y Esport3.

La Laguna Tenerife - Dreamland Gran Canaria. El partido se puede ver a las 12:30 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Bilbao Basket - Barça. El partido se puede ver a las 17:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Valencia Basket - MoraBanc Andorra. El partido se puede ver a las 18:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.

Real Madrid - Unicaja Málaga. El partido se puede ver a las 19:00 horas por el canal Dazn, Movistar y Orange.