Amar Alibegović, el elegido para zarandear la temporada del Covirán Granada

El conjunto andaluz necesita refuerzos tras un inicio de campaña muy pobre en el que está en puestos de descenso con un solo triunfo en once partidos

Es Navidad, pero en el Covirán Granada no tiene tiempo que perder. Tras salvarse el curso pasado del descenso en los despachos gracias a la mala praxis del Baloncesto Sevilla, se esperaba que este curso 2025-26 fuese algo más amable para el aficionado de la entidad granadina; sin embargo, han pasado once partidos y la historia se repite con un equipo que parece abocado a un milagro para seguir perteneciendo a la Liga ACB.

Cuando hablamos de milagro no lo hacemos de abandonarse a la suerte, sino de trabajar para hacerlo realidad. Justo por ello no sorprende que la entidad presidida por Óscar Fernández-Arena se haya movido con celeridad en el mercado para tener prácticamente cerrada la llegada del ala-pivot internacional por Bosnia Herzegovina Amar Alibegović, tal y como ha adelantado La Central ACB.

El objetivo principal del Covirán en el actual mercado es reforzar la rotación interior, ya que entienden que es la única manera de estar de verdad en la pelea por la salvación. Pues bien, el primer paso lo han dado imponiéndose en la puja por Alibegović.

El rendimiento de Alibegovic en la liga italiana

A falta de confirmación oficial el internacional con Bosnia Herzegovina llega procedente del Trapani Shark de la Lega Basket Seria A italiana, conjunto que también está en Europa y en el que ha perdido protagonismo tras un gran inicio de campaña.

Antes de ese pseudo-ostracismo el bosnio estaba siendo de los más destacado de los italianos, ya que se marcha a un promedio de 8,6 puntos y 3,6 rebotes en la Seria A y 12 puntos y 2,3 rebotes en la Basketball Champions League. Tal rendimiento había llamado la atención de más equipos, pero los andaluces han terminado por llevarse el gato al agua.

Una integración inmediata en busca de la remontada

Sin tiempo que perder dada la delicada situación del club –penúltimo en la tabla clasificatoria a tres partidos de la salvación–, no extraña que el plan del entrenador del equipo, Ramón Díaz, sea meter en dinámica al bosnio lo más rápido posible; tanto es así qua la decisión sería que el próximo sábado 27 de diciembre, jugando en el Palacio de los Deportes de Granada ante el UCAM Murcia, ya estuviese sobre la cancha.