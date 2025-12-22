La NBA vigila de cerca al fichaje menos utilizado del Real Madrid

Según asegura el también exmadridista Alex Sarr, segundo del Draft 2024 por los Washington Wizards, siguen viendo a Izan Almansa con futuro en la Liga norteamericana

Aunque le está costando más de lo previsto demostrar todo su potencial y se encuentra tropiezos inesperados, como el vivido la pasada semana en Milán, el Real Madrid va a más conforme pasan las semanas y sus nuevas estrellas se están adaptando a la perfección al juego europeo.

No sólo los fichajes tenían que adaptarse. Tras quince años con Pablo Laso y Chus Mateo al mando, en un proyecto que el madrileño dio continuidad a lo hecho por el vitoriano, Sergio Scariolo llegaba con nuevas ideas. Y la cúpula formada por el 'Chacho' Rodríguez y Martynas Pocius llegaba con una idea diferente. Y en ella tenían que integrarse los Campazzo, Tavares, Hezonja, etc.

Una de esas ideas con las que ha llegado este proyecto es la de seguir una mentalidad más propia del baloncesto norteamericano. La estructura técnica, por el número de ayudantes de Scariolo, se parece más lo que se ve en la NBA que a lo que se estila en España. Y el número de jugadores con los que cuenta y las rotaciones, también. De hecho, aún siguen esperando la incorporación de un último exterior, pese a que tiene que hacer tres descartes cuando los tiene a todos disponibles.

Sergio Scariolo dejó claro que la idea de tener dos descartes fijos en Euroliga -Procida y Kramer- en estos primeros meses de competición es de él y que viene heredada de lo que hacen en Estados Unidos, donde las temporadas son tan largas como la que este año va a tener el Madrid, con más de 90 partidos previsiblemente.

Y entre todos estos fichajes apenas cuenta con un jugador, el internacional español Izan Almansa, que está jugando más en la nueva Liga U22 que en el primer equipo, pero que también fue fichado para estar en ACB, donde sí rota algo, y en la Euroliga.

Almansa suma siete partidos entre ACB y Euroliga

El pívot murciano se entrena a diario con el primer equipo madridista, pero sólo ha jugado cinco partidos en ACB -con un promedio de 9 minutos y 5,6 puntos por partido- y dos en Euroliga, en la que no suma diez minutos de juego.

Pese a ello, sigue teniendo cartel en la NBA. Este verano se presentó al Draft y, tras no ser elegido, hizo la Summer League con los Sixers, aparte de hacer entrenamientos privados para varias franquicias. Algunas de ellas le tenían en cartera con la posibilidad de incluirlo en sus equipos de la G-League, pero sorprendió volviendo a España para firmar por cuatro años con el equipo madridista.

Uno de sus antiguos compañeros en el Real Madrid y en Overtime Elite, el francés Alex Sarr, asegura que allí le siguen viendo con opciones de que alcance la NBA. “Seguimos hablando. Definitivamente tiene potencial para la NBA. Estuvo aquí mismo, en la G-League, e hice Overtime y Real Madrid con él, así que jugué con él cinco años seguidos", afirmaba el número 2 del Draft 2024, que juega en los Washington Wizards. "Es un gran jugador. Va a encontrar la situación adecuada para él y sólo tiene que seguir con su juego”, añadía el internacional francés, quien confía en que Almansa remonte y pueda volver a cruzarse con él... en la NBA.