El MVP Izan Almansa da una gran alegría a Sergio Scariolo

El pívot murciano demuestra su valía en la selección, como también han hecho los otros 'olvidados' en el Real Madrid, Procida y Kramer, con sus combinados nacionales

España sorprendió en su primera convocatoria de la 'era Chus Mateo' con la entrada en la lista del pívot del Real Madrid Izan Almansa. En un equipo donde no había ningún jugador de los clubes de Euroliga, sobresalía la del joven del Real Madrid. Preguntado por ello, su entrenador en el equipo blanco, Sergio Scariolo, señaló que le había dado permiso porque allí podría encontrar la forma de pelear en la elite cuando en el Madrid tiene pocas oportunidades de tener minutos ante la gran competencia que hay en la pintura.

"Que disfrute", señaló Scariolo sobre el joven Almansa. "En la selección hay poco tiempo para ensamblar un sistema de juego, pero hay un ambiente fantástico, una química casi mágica y automática inmediata. Una situación ideal para poder competir, disfrutar y ojalá pueda hacer buenos partidos y ayudar a España a ganarlos", afirmó el exseleccionador español.

Almansa no estuvo bien en el primer partido jugado en Dinamarca y apenas tuvo impacto en los quince minutos que estuvo en pista, donde los jugadores exteriores y Osobor acapararon el protagonismo. Sin embargo, en Tenerife, ante Georgia, explotó. El pívot murciano se quedó como referente de urgencia por la lesión de Osobor y después de que España también hubiera perdido a Dani Díez antes del inicio del duelo. Tenía que vérselas con las dos estrellas georgianas, Shengelia y Shermadini. Y en el examen sacó sobresaliente.

Nada más entrar mostró su jerarquía en la zona con tres rebotes ofensivos casi consecutivos. Eso le dio confianza para seguir a un gran nivel hasta el punto de que Chus Mateo no lo quitó hasta el descanso -había entrado en el primer cuarto-, dada la poca rotación interior que tenía y el buen rendimiento que Izan Almansa estaba dando. Cuando entró, España perdía con claridad y al descanso ganaba de catorce.

Almansa, el mejor de España ante Georgia

Almansa acabó con 12 puntos, nueve rebotes y tres recuperaciones para un total de 24 créditos de valoración, el mejor de España. Y, con él en pista, España sumó un +32. Fue clave en el triunfo y se reivindicó ante Scariolo. “Agradezco la confianza que me ha dado Chus estos días. Eso me ha permitido darle energía al equipo. Era la primera semana en la que estábamos todos juntos. Y Chus y su staff lo han puesto fácil. Ha sido sencillo entender las jugadas, lo que querían y hemos disfrutado y ganado”, señalaba un Almansa que fue clave como atacante, como reboteador y como intimidador.

"Hemos sido sólidos en defensa, hemos compartido bien la pelota y creo que ahí ha estado la clave de la victoria", añadía el murciano, que da más opciones al Real Madrid cuando tenga que vérselas con oponentes como Shengelia, al que anuló en algunos momentos. Entre Liga y Euroliga suma en toda la temporada 18 puntos y 20 de valoración. En dos partidos con España ha superado esa cifra.

Procida, el líder de Italia

No fue el único madridista que se reivindicó este fin de semana, pues tanto David Kramer con Alemania como Davide Procida con Italia se salieron. Los dos son los habituales descartados en Euroliga en el Real Madrid.

Especial impacto tuvo el italiano, que ya alcanzó 16 puntos en el primer partido de Italia en esta Ventana FIBA, pero que, sobre todo, deslumbró frente a Lituania el domingo, cuando 'ganó' el partido para su selección con un último cuarto estelar. En éste logró 18 de sus 24 puntos -Italia sumó 28 en ese cuarto-, enchufó tres triples consecutivos que le permitieron la remontada y ayudó a que la 'Azzurra' ganara por 81-82 a los lituanos.