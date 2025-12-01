Se confirma lo peor: Great Osobor sufre una triple lesión de rodilla

Las pruebas han confirmado los peores pronósticos y el joven jugador español deberá parar durante un prolongado tiempo tras sufrir una grave dolencia en su articulación en el partido ante Georgia

Chus Mateo ya lo vaticinaba y las pruebas han terminado por darle la triste razón, el pívot de la selección española de baloncesto Great Osobor sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, además de la rotura radial del cuerno anterior del menisco externo de la misma articulación, según el diagnóstico de las pruebas a las que se sometió tras retirarse lesionado del partido disputado ayer, domingo, en Tenerife ante Georgia.

La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha informado en un comunicado del alcance de la lesión de Osobor, que sufre además un esguince del ligamento lateral interno también en su rodilla izquierda.

El de Georgia, partido correspondiente a la fase de clasificación del Mundial de 2027, era el segundo partido con la selección del pívot del Science City Jena de la Bundesliga alemana, de 22 años y nacido en Tudela (Navarra).

