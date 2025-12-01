Chus Mateo confirma el miedo con la lesión de Osobor: "No pinta nada bien"

El seleccionador español subraya que la dolencia sufrida por el joven pívot ante Georgia podría ser realmente grave

La felicidad no pudo ser completa. Pese a saldar su debut al frente de la Selección española de baloncesto con dos triunfos que allanan el camino hacia el Mundial, Chus Mateo lamentó que uno de sus jugadores, Great Osobor, tuviese que abandonar la cancha de manera prematura por lesión. Fue la nota negativa del partido ante Georgia, uno que en el cualquier caso le dejó muy satisfecho, ya que los jugadores se lo pusieron muy fácil.

"Conseguimos lograr una buena atmósfera. No me voy a olvidar de esta concentración, de esta selección que hemos tenido en la primera ventana porque me lo han puesto muy fácil", explica antes de dejar claro que ha sido un placer esta primera toma de contacto con su nuevo cargo.

"Hemos disfrutado del momento y eso es lo que les pedí y que no pensarán más allá que en estos primeros encuentros. El de hoy fue un partido muy bonito ante una afición que ha disfrutado. Estoy muy orgulloso de lo conseguido en esta primera ventana", subraya.

Chus Mateo, con la mirada en el Mundial

Chus Mateo está decidido a dar forma a 'su selección'; sin embargo, más allá de realizar cambios o incluso liderar una revolución con muchas caras nuevas en La Familia, entiende que cumplir con el objetivo del Mundial es primordial.

"Era una primera fecha importante porque teníamos que dar pasos hacia delante de cara al Mundial y era importante ganar los dos partidos. Eran dos encuentros complicados y con gente nueva y con un compromiso grande. Era muy fácil hablarles porque tenían ganas de escuchar", recalca.

Ya centrado un poco más en lo que se vio sobre el parqué, entiende que lo mejor ha sido que el equipo ha sabido reponerse a un comienzo en el que no estaban saliendo las cosas. "Hemos sido capaces de reaccionar al mal inicio y seguramente por un click. Apretamos bien en defensa. Alvaro Cárdenas puso mucha presión al balón; Izan Almansa estuvo bien atrás, lo mismo que Fran Guerra y un sensacional trabajo de Salvó sobre Shendgeila. Todos han aportado y eso para mí define a un equipo", analiza.

La lesión de Great Osobor

Apenas se llevaban disputados ocho minutos de partido cuando Great Osobor tuvo que decir adiós. En la pelea por un rebote tras un tiro libre lanzado por Georgia el jugador interior recibió un golpe que le hizo perder la estabilidad de la rodilla izquierda para torcérsela en un gesto realmente feo. Chus Mateo espera que haya buenas noticias con las pruebas que se realizarán, pero no las tiene todas consigo.

"Estamos muy triste por ello. Fue una bonita victoria, pero estamos muy tristes por esta lesión. Ojala no sea nada grave. Hay que esperar a la resonancia magnética, pero la verdad es que no pinta nada bien", sentencia.