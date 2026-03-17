Stephen Curry contesta ante la posibilidad de una inminente retirada: “Creo que el cuerpo es el primer indicador"

“Cuando estoy en la cancha todavía lo disfruto muchísimo", advierte la estrella de los Golden State Warriors

Cuando Stephen Curry anunció que no jugaría el All Star Game todo hacía indicar que era por precaución para recuperarse de una lesión que, de complicarse, podría apartarle durante un tiempo mayor de las canchas. Sin embargo, la estrella de los Golden State Warriors no ha regresado desde que se retirara el 30 de enero y aún deberá esperar, según ha anunciado, al menos diez días más para poder hacerlo.

En total serán dos meses por una lesión de rodilla que ha querido cuidar. Unas semanas en las que su equipo lo ha notado, ya que también tiene la lesión de Jimmy Butler y Porzingis, su fichaje 'invernal', tan sólo ha podido jugar cuatro encuentros.

Su puesto en el 'play-In' no peligra, pero esa será su lucha en el mes que queda, un puesto entre el octavo y el décimo con el que afrontar esa 'lotería'. Pese a ello, Curry no quiere precipitarse. Su ausencia el pasado año en los 'play offs' decidió la eliminación de los Warriors y este año quiere llegar bien a esos partidos decisivos.

Curry no da la temporada de los Warriors por perdida

“Sé que estamos mermados, pero la idea de mi lesión es simplemente recibir información día a día sobre si puedo jugar sin peligro”, afirma Stephen Curry en declaraciones a The Athletic, donde deja claras sus intenciones: “Aún tenemos cosas por las que luchar. Nos encantaría ver a los chicos en una serie de play offs y tener la oportunidad de jugar”.

Curry manda un aviso a los que dan la temporada por perdida para los Golden State Warriors. “Si tenemos algo por lo que jugar, jugamos. Así que estoy trabajando para recuperarme”, advertía.

Steh Curry aún se ve con fuerza

El base norteamericano no sólo se refería al momento actual, sino a una retirada que algunos ya ven cercana y que él se encarga de alargar en el tiempo. En este sentido, el de Akron deja claro que, pese a estas últimas lesiones, aún queda Curry para rato. “Creo que el cuerpo es el primer indicador. Cuando estoy en la cancha todavía lo disfruto muchísimo. Sigue siendo mi lugar feliz. La competencia, la camaradería y perseguir algo importante todavía me motivan. No veo que eso vaya a cambiar pronto”, afirmaba en la conversación que mantenía con Nick Friedell.

“Dieciséis años pasaron volando. Mi regla es jugar todo el tiempo que se pueda... y luego jugar un año más”, bromea el jugador de 38 años, que en los 39 partidos que ha podido disputar en la presente campaña sigue con unos guarismos de estrella de la NBA: 27,2 puntos por partido.

Stephen Curry aún cuenta con un año más de contrato con los Warriors, pero pocos le ven retirándose el próximo año. El conjunto de la bahía de San Francisco, de hecho, se reforzó este año para darle una última oportunidad de ganar el anillo, algo que con la lesión de Butler se antoja ahora complicado.