España manda un serio aviso a Estados Unidos pese a la canasta estratosférica de Caitlin Clark

Las estadounidenses ganan por 70-84 a un equipo español que estuvo muy bien en defensa y, salvo por momentos, mostró su potencial en ataque

España ya sabe cómo se las gastan Caitlin Clark y compañía; y Estados Unidos, de lo que es capaz la selección española. El equipo de Miguel Méndez se quitó el mal sabor de boca que le dejó el mal partido ante Italia y plantó cara a la mejor selección del mundo, en un encuentro que marcó el parcial de 11-0 con el que las estadounidenses rompieron el encuentro en el segundo cuarto, pero que, aparte de eso, estuvo igualado en todo momento.

Ante un conjunto letal en ataque, que no fallaba ningún tiro cómodo, más poderoso al rebote y con más recursos, las españolas opusieron fe, lucha y un desparpajo que les permitió no dejarse intimidar ante las estrellas que tenían enfrente.

Kahleah Copper, autora de 20 puntos y Kelsey Plum (18) no permitieron que España pudiera acercarse y cada vez que amenazaba con hacerlo, ampliaban diferencias. Y Dearica Hambym que se fue a los 14, sostuvo al equipo norteamericano en sus minutos más bajos, que fueron pocos. Caitlin Clark, la jugadora más mediática, no estuvo especialmente productiva en ataque, pero dejó la canasta de la noche. Un triple en el primer cuarto desde más allá de ocho metros.

Destacar a una o dos de España cuando el equipo al completo hizo un gran partido no sería justo, pero sí que sobresalió una Megan Gustafson y una Awa Fam muy motivadas por diferentes motivos. La primera por enfrentarse a su país de nacimiento y la segunda por demostrar que los que le sitúan como número uno del próximo Draft no iban descaminadas. La primera acabó con 15 puntos y la balear, con 10.

En el plano ofensivo también destacó Raquel Carrera, que sabía con quién se jugaba los cuartos al haberse enfrentado a ellas en la WNBA. La orensana supo aprovechar los minutos, jugó muy inteligente, buscando espacios y emparejamientos favorables y se fue también a la quincena de puntos.

Un parcial de Estados Unidos que lo cambia todo

El partido tuvo tres cuartos igualados y uno en el que mandó Estados Unidos. Aunque España perdió de cinco el primer cuarto fue fruto de los últimos segundos, pues en todo momento estuvo el marcador equilibrado y hasta llegó a ir ganando en varias ocasiones. De hecho, equilibró otra vez el marcador en el arranque del segundo antes de que llegara el parcial fatal con empate a 23. El tercero lo perdería de dos y el último, lo empató.

Las tres mejores jugadoras norteamericanas, Copper, Plum y Hamby, junto a una Paige Bueckers que también apareció cuando más falta hacía, resultaron claves en ese segundo cuarto que marcó las diferencias.

España probó de todo para frenar a las norteamericanas y, de hecho, lo logró, porque su media de puntos era muy superior y hasta a Italia las barrieron de la pista. El 70-84 final dejó un buen sabor de boca en las chicas de Méndez y la seguridad a las norteamericanas de que siguen siendo superiores al resto.

Ficha técnica del España 70-84 Estados Unidos

España (16+16+15+23): Elena Buenavida (7), Mariona Ortiz (2), Maite Cazorla (8), Aina Ayuso (0), María Araujo (1), Helena Pueyo (4), María Conde (0), Awa Fam (10), Raquel Carrera (15), Megan Gustafson (15), Paula Ginzo (2), Iyana Martín (6).

Estados Unidos (21+23+17+23): Paige Bueckers (9), Kelsey Plum (18), Dearica Hamby (14), Kahleah Copper (20), Chelsea Gray (8), Angel Reese (4), Rhyne Howard (0), Rae Burrell (0), Caitlin Clark (7), Jackie Young (2), Monique Billings (0), Kiki Irlafen (2).

Árbitros: James Griguol (AUS), Ritvars Hemsteins (LAT) y Yann Vezo Davidson (MAD).