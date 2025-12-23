Los Bucks no tienen prisa por sacar a Giannis Antetokounmpo

Tanto el técnico como algunos de los mejores jugadores de los Bucks rechazan también la salida del griego y que la franquicia tenga que "hacer estallar" la situación

Sin Giannis Antetokounmpo no hay paraíso. El ala-pívot griego ultima su regreso a las canchas mientras ve cómo su equipo deambula por la NBA en su ausencia. Las últimas derrotas han sacado al conjunto de Wisconsin, incluso, de las plazas de 'play-in' en la Conferencia Este.

El internacional griego ya participó en el calentamiento previo al duelo de la pasada madrugada ante los Minnesota Timberwolves, pero no participó luego en el encuentro. Pese a los malos resultados, los Bucks tienen claro que no van a darse prisa por recuperar a su mejor hombre. Su prioridad, a toda costa, es evitar recaídas en su lesión.

Los Milwaukee Bucks tienen un récord de 2-10 sin Giannis Antetokounmpo esta temporada y sólo han ganado 7 de sus últimos 24 partidos, después del esperanzador comienzo de la campaña, en el que ganaron cuatro de los cinco primeros encuentros.

Sin embargo, el equipo piensa en el medio y largo plazo y por eso mismo no ha escuchado todo lo que se ha movido durante las tres últimas semanas en torno a su jugador franquicia. En ese tiempo no han sido pocas las filtraciones que colocaban a 'Anteto' como posible fichaje de uno u otro equipo. Hasta el punto de que los Bucks tuvieron que filtrar que no iban a atender a ninguna llamada para que Giannis Antetokounmpo dejara el equipo a mitad de temporada. Y el propio ala-pívot heleno tuvo que hablar para asegurar que tampoco quería cambiar de aires en mitad de una campaña.

De hecho, parece más cercana la llegada de otro jugador importante, se habla de Zach LaVine, que venga a ayudar en los Milwaukee Bucks antes que la salida de su mejor hombre. Lo que está claro es que, en plena crisis, dentro del equipo se mantiene la calma.

Desde dentro de los Bucks piden calma

"Personalmente, no es el momento de entrar en pánico. Creo que es momento de ser conscientes, y creo que ser conscientes y entrar en pánico son dos cosas muy diferentes", señalaba Myles Turner en ESPN. El pívot de los Bucks tiene claro que "no hay tiempo para excusas" y que son ellos los que tienen que "actuar”.

Su entrenador, Doc Rivers, va más allá y deja claro que confía en el equipo que tiene y que aún espera que dé un paso adelante cuando vuelvan las piezas que les faltan. “Nos gusta nuestro equipo. Me gusta mucho este equipo. No estamos jugando bien por muchas razones. No se puede reinventar la rueda. Los equipos que lo hacen fracasan. Llevo suficiente tiempo aquí como para saberlo”, señaló en declaraciones a AP, donde deja claro que no es el momento para hacer borrón y cuenta nueva, como algunos pretendían con la posible salida de Antetokounmpo. "Queremos ajustar algunas cosas, pero nos gusta lo que hacemos. Esto no es una situación de 'hacerlo estallar'", advertía Rivers.