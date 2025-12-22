El español Eli John Ndiaye acaba la temporada sin estrenarse en la NBA

El ex del Real Madrid sufre una lesión de gravedad que le tendrá varios meses apartado de las pistas y que se ha producido en un tramo donde podría haber tenido oportunidades en los Atlanta Hawks

La NBA no tendrá esta temporada un tercer representante español después de que Eli John Ndiaye haya dicho adiós a lo que resta de campaña por culpa de una lesión. El jugador español se lesionó en un momento en el que tal vez podría haber ocupado alguno de los huecos que los lesionados de loa Atlanta Hawks y, en especial, Kristaps Porzingis han dejado en las últimas semanas. Aunque en un principio se trató de ser conservador, finalmente se han decidido por la operación y el periodo de recuperación es de varios meses, de ahí que no vaya a poder debutar este año.

Pese a que no fue elegido en el Draft 2025, la misma noche en que este acabó, los Atlanta Hawks confirmaron un contrato de doble vía con Eli John Ndiaye, que había decidido este año dejar el Real Madrid para empezar su aventura americana.

Tras impactar en el primer partido de la Summer league, que ya hizo con el conjunto de Georgia, una lesión ya le dejó sin poder participar en el resto de encuentros. El buen arranque de temporada en los College Park Skyhawks, equipo de la G-League asociado a los Atlanta Hawks, hacía prever su pronta promoción en alguno de los encuentros en los que estuvieran faltos de interiores.

Grave lesión con el equipo vinculado a los Hawks

Sin embargo, el pasado 9 de diciembre se lesionó en el hombro en el partido ante los Long Island Nets y, tras realizársele unas pruebas, se diagnpsticó que sufría un desgarro del labrum en el hombro para el que, en un principio, se iba a adoptar una actitud conservadora, aunque finalmente se ha decidido optar por la operación.

Un desgarro del labrum es una rotura del anillo de cartílago (labrum) que rodea la cavidad de una articulación, en este caso del hombro, lo que aparte de causar dolor, limita el movimiento de la articulación. La operación le tendrá varios meses de baja y no regresará antes de abril, que es cuando acaba la temporada regular en la NBA, por lo que tendrá que enfocar su regreso ya para la campaña 2026-2027.

Los hombros son el punto débil del jugador de ascendencia senegalesa y ya sufrió lesiones en el Real Madrid. De hecho, se perdió el Eurobasket por una lesión en el hombro izquierdo durante la fase de preparación, que le impidió ni siquiera debutar en los partidos previos.

Hasta ahora, Ndiaye ya había jugado nueve partidos en la G-League y promediaba en los College Park Skyhawks 8,1 puntos, 6,9 rebotes, 1,4 asistencias y 26,2 minutos.