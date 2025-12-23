El Madrid se ilusiona con atar a su gran fichaje

Las palabras de Trey Lyles alabando a la "mejor ciudad" en la que ha vivido alimentan la esperanza madridista para retenerle más allá del verano

Entre los muchos cambios adoptados este año por el Real Madrid, uno de ellos ha sido la filosofía de incorporaciones en la que se ha volcado y que le ha situado en competición con el resto de grandes equipos de Europa. Hasta ahora, el equipo blanco se había centrado más en la adquisición de jugadores europeos que estuvieran entre los mejores de continente, caso de Hezonja, en jugadores FIBA ya adaptados al baloncesto europeo y que tuvieran experiencia en él, como puede ser el caso de Tavares, o norteamericanos con un recorrido en Europa (Randolph, Thompkins, Carroll...).

La cuarta vía podría ser jugadores como Campazzo o Gabriel Deck, a los que se fichó muy jóvenes y, en el caso del base, se les dejó un periodo de adaptación en el UCAM Murcia. Lo que menos se estaba tocando eran los fichajes directos de la NBA y la mala experiencia el pasado año con Dennis Smith Jr y Bruno Fernando -pese a que seguía este año- no aconsejaban ese camino.

Sin embargo, la llegada de Sergio Rodríguez al mando y la incorporación de Martynas Pocius han hecho que se vuelquen en esa vía, que es la que más están usando los equipos grandes de Europa y que está permitiendo la llegada de estrellas NBA al continente europeo. La última de ellas Cameron Payne, quien tras diez años en la NBA ha anunciado su fichaje por el Partizan de Joan Peñarroya este mismo martes.

La apuesta por Chuma Okeke y Trey Lyles

Así han llegado este año Chuma Okeke y Trey Lyles. También Ivan Len, aunque éste sí tiene más experiencia FIBA gracias a sus partidos con la selección de Ucrania. Y en Norteamérica están puestas las miradas para incorporar al exterior que aún faltaría por fichar.

Tras las dudas iniciales lógicas con el cambio de entrenador y la adaptación, tanto Okeke como especialmente Lyles están empezando a rendir. El canadiense se ha convertido en una de las sensaciones de la Euroliga esta temporada y sus actuaciones han decantado más de un partido a favor de los blancos.

Ante esto, se rumoreó la posibilidad de que pudiera volver a la NBA antes de tiempo, algo que el entrenador madridista, Sergio Scariolo, descartó. "Hay cero opción, ninguna opción", sentenciaba el entrenador del Real Madrid.

El Madrid se mueve para renovar a Lyles

De hecho, la idea del Real Madrid, viendo el rendimiento del jugador canadiense, ha sido la de intentar prorrogar su contrato más allá del próximo verano y, según confirma AS, ya se ha puesto en ello.

Las esperanzas están puestas en lo bien que Lyles se ha adaptado al club y lo contento que está en Madrid. “¿Por qué no quedarme en Madrid más tiempo? Es la mejor ciudad en la que he vivido nunca”, señaló el ex de los Sacramento Kings en un directo en su canal de Twitch.

Su importancia dentro del equipo ha ido a más y así se pudo comprobar en el último partido ante el París Basketball, donde junto a Théo Maledon resultó clave en la remontada blanca en el último cuarto.