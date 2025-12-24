Lucas Langarita, la última perla del baloncesto español que inicia la aventura americana en la NCAA

El jugador de 20 años ha rescindido su contrato con el Casademont Zaragoza para unirse a las filas de la Universidad de Utah, donde continuará con su formación

No es casualidad que haya una docena de jugadores españoles en la NCAA. Entendiendo que en el territorio nacional es complicado crecer a determinada edad por la falta de oportunidades a nivel profesional, muchos jóvenes están cruzando el charco para continuar con sus formaciones en el baloncesto universitario estadounidense, justo el camino que ha tomado Lucas Langarita.

A sus 20 años, el jugador maño ha optado por rescindir su acuerdo con el Casademont Zaragoza para aceptar la propuesta de la Universidad de Utah. Sí, será en el college del estado mormón en el que dé sus siguientes pasos en el mundo de la canasta.

Ha sido el propio Casademont el que ha informado en un comunicado de la salida del canterano, que cumplirá así la aspiración de emprender la aventura americana y completar otra fase de su carrera deportiva lejos de casa. "El Casademont informa de que Lucas Langarita continuará su proceso formativo en la liga universitaria estadounidense. El canterano cumplirá así la aspiración de emprender la aventura americana y completar otra fase de su carrera deportiva lejos de casa", señala el conjunto de la Liga Endesa.

De esta forma, Lucas Langarita y Casademont rescinden el contrato vigente, si bien los derechos ACB seguirán perteneciendo al club aragonés de cara a una futura vuelta. Desde Casademont Zaragoza le desean a Langarita y su familia la mayor de las suertes en esta nueva andadura deportiva.

La reforma de la Federación con Chus Mateo a la cabeza

Más allá de conceptos tácticos de puro baloncesto, Chus Mateo ha llegado al cargo de seleccionador con la idea de modernizar a la Selección; ¿cómo? Pues a través de una nueva estructura deportiva que haga un seguimiento especial a los que juegan fuera de España (y Europa).

Para Mateo es esencial –tal y como dijo en su presentación–, que todos los que salen del país para seguir creciendo sientan el cariño y la atención de la Federación, algo que espera conseguir al esta en continuo contacto con todos los que han cruzado el charco y sin seleccionables.

Lucas Langarita, una trayectoria con vistas a una exitosa carrerra

Lucas Langarita es un clásico de España en las categorías inferiores. Fue oro mundial sub 19 y plata mundial sub 17 (integrando el quinteto ideal), y plata europea sub 18. Siendo visto como uno de los grandes proyectos de futuro, también ha estado en alguna convocatoria de la Familia formando parte del equipo B. Pese a tal recorrido no estaba teniendo muchas oportunidades en Zaragoza, y es que solo ha jugado un partido de 11 en la ACB sin llegar al minuto en pista. Ahora, tras destacar en la Liga U, busca un nuevo camino para llegar a ser el jugador que desea.