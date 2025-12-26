El Covirán Granada se resigna con el fichaje de Amar Alibegović: "Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos"

La entidad andaluza explica por medio de su entrenador, Ramón Díaz, que la confirmación de la contratación del jugador bosnio depende únicamente de su club de origen, el Trapani

Cuando el Covirán Granada posó sus ojos en Amar Alibegović lo hizo con dos claros objetivos: reforzar su debilitado juego interior y contar con su presencia en pista cuanto antes. Pues bien, lo segundo, salvo sorpresa mayúscula, no va a ser posible.

Desde hace un par de días se da por hecho que el bosnio es jugador de los andaluces; tanto es así que ya está entrenando con el equipo y el plan era hacerse debutar esta misma jornada de la Liga ACB recibiendo al UCAM Murcia. Sin embargo, ha sido el entrenador del equipo, Ramón Díaz, quien ha tomado la palabra para explicar por qué no es oficial su contratación.

"Amar Alibegović llegó ayer, está entrenando con el equipo, pero tiene una situación personal y laboral con el Trapani que hasta que no la resolvamos no va a poder jugar con nosotros. Nosotros hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos, pero el Trapani tiene que dar la autorización para que el 'transfer' se haga realidad", comenta el preparador, resignado a que el ala-pívot estará disponible únicamente cuando así lo deseen los italianos.

Luka Bozic, el gran beneficiado por el 'fichaje'

Pese a que por ahora no puede alinearlo, el técnico del Covirán Granada ha tenido a bien explicar lo que espera de su nuevo jugador, quien cree que será esencial no solo por lo que aporte a título personal, sino por lo que permitirá hacer a sus compañeros sobre el parqué, que estarán más liberados de tareas bajo los aros.

"Queríamos fichar un jugador interior que abriera espacios, creíamos que era lo que el equipo más necesitaba. Amar Alibegović es un gran reboteador en ambos lados de la cancha. Va a ayudarnos al rebote cuando juegue de ‘5’ y de ‘4’. Eso nos va a hacer poder jugar con Luka Bozic de ‘3’, vamos a aumentar mucho el físico del equipo", subraya.

Alibegovic, eficacia probada en Italia y en Europa

Aunque en las últimas fechas había perdido algo de protagonismo en favor de otros jugadores, la realidad es que el bosnio estaba siendo de los más destacado de los italianos, ya que se marcha a un promedio de 8,6 puntos y 3,6 rebotes en la Seria A y 12 puntos y 2,3 rebotes en la Basketball Champions League. Tal rendimiento había llamado la atención de bastantes equipos, pero el Granada fue el que le terminó convenciendo para cambiar de aires.