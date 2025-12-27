Así queda la clasificación de la Premier League, tras el triunfo del Arsenal y la derrota del Chelsea en la jornada 18 de la Liga inglesa

La jornada 18 de la Premier League 2025 dejó victorias clave para los grandes de Inglaterra, consolidando sus posiciones en la lucha por el liderato y la zona europea

El Manchester United reafirmó su dominio histórico en el Boxing Day al superar al Newcastle por 1-0 en un duelo crucial de la Premier League 2025. Pese a la ausencia de Bruno Fernandes, lesionado por un mes, los Red Devils lograron imponerse gracias a un gol de Dorgu, manteniendo vivas sus aspiraciones europeas y alejando a un Newcastle que peleaba por la zona de clasificación continental.

El partido se caracterizó por dos tiempos completamente distintos. La primera mitad fue para los locales, que dominaron la posesión y generaron varias ocasiones. La estrategia de Rúben Amorim, que modificó el esquema a un 4-2-3-1, permitió la aparición de un inesperado héroe danés que resolvió el encuentro.

Los resultados de la Premier League

Manchester City vence con un gol decisivo de Cherki

En otro encuentro destacado, el Manchester City logró un triunfo clave en su visita al Nottingham Forest, venciendo 1-2 con un gol de Rayan Cherki en el minuto 83. Su actuación fue decisiva y le permitió al equipo de Pep Guardiola prolongar su racha de cinco victorias consecutivas en la Premier League, consolidándose en la pelea por el liderato junto al Arsenal.

El partido fue difícil, ya que el Forest mostró un bloque sólido que complicó la ofensiva del City durante el primer tiempo. Sin embargo, tras el descanso, Cherki rompió la muralla defensiva con un pase magistral a Tijani Reijnders, quien definió a placer. Este encuentro destacó la importancia de la constancia y la paciencia en la construcción ofensiva del equipo 'citizen'.

Liverpool golpea temprano y domina a Wolverhampton

El Liverpool también sumó tres puntos frente al Wolverhampton en Anfield, ganando 2-1. El equipo de Ryan Gravenberch abrió el marcador con un derechazo a los 40 minutos, seguido por el gol de Wirtz apenas dos minutos después, dejando claro el dominio de los locales. Aunque Santiago Bueno descontó para los Wolves en la segunda mitad, los Reds controlaron el resto del encuentro y aseguraron la victoria.

El encuentro tuvo momentos emotivos, incluyendo un homenaje a Diogo Jota, con la presencia de sus hijos como mascotas del Liverpool al inicio del partido. Los aficionados celebraron la victoria, que mantiene al equipo firme en la parte alta de la tabla.

Arsenal retoma el liderato tras vencer al Brighton

El Arsenal no dejó escapar la oportunidad de recuperar el primer lugar de la tabla y derrotó 2-1 al Brighton en el Emirates Stadium. Martin Odegaard abrió el marcador con un potente disparo desde fuera del área, y un autogol de Brighton tras un córner amplió la ventaja. Pese a la reacción del equipo visitante con un tanto de Diego Gómez, la actuación de David Raya evitó el empate y aseguró los tres puntos para los 'Gunners'.

El triunfo del Arsenal fue clave, ya que le permite mantenerse en la cima de la Premier League y presionar al Manchester City, que sigue muy cerca en la lucha por el título.

Watkins lidera la remontada del Aston Villa en Stamford Bridge

El Aston Villa sorprendió al Chelsea en Stamford Bridge, logrando un triunfo 2-1 en un partido vibrante de la Premier League. El Chelsea dominó la primera mitad con numerosas ocasiones lideradas por Cole Palmer, pero solo pudo adelantarse gracias a un gol de Joao Pedro al 37'. En la segunda parte, los villanos reaccionaron con fuerza: Ollien Watkins anotó un doblete (63' y 84'), guiando la remontada y aprovechando los aciertos tácticos de Unai Emery. Con esta victoria, el Aston Villa suma 39 puntos, se mete de lleno en la lucha por la Premier y supera un récord de triunfos centenario.

Así queda la clasificación de la Premier League