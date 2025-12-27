El City se apoya en la inspiración de Cherki y se lanza al liderato

Rayan Cherki volvió a marcar la diferencia con el Manchester City, firmando una actuación decisiva que confirma su creciente peso en la lucha por el título de la Premier League

El Manchester City de Pep Guardiola tuvo que emplearse a fondo para salir con los tres puntos de su visita al City Ground, donde un competitivo Nottingham Forest vendió muy cara su derrota. En un duelo intenso, físico y cargado de tensión, los ‘citizens’ se impusieron por 1-2, impulsados por una actuación decisiva de Rayan Cherki, quien volvió a demostrar por qué se ha convertido en una pieza clave del proyecto.

El triunfo permite al conjunto mancuniano colocarse líder provisional de la Premier League, a la espera de lo que haga el Arsenal en su compromiso ante el Brighton, y prolonga su racha positiva en el campeonato.

Un Forest sólido que incomodó al campeón

Desde el pitido inicial quedó claro que el Nottingham Forest, dirigido por Sean Dyche, no iba a ser un rival complaciente. El equipo local apostó por un bloque compacto, intenso y disciplinado, cerrando espacios interiores y dificultando la circulación del balón del City.

Aunque los visitantes monopolizaron la posesión, el dominio fue mayormente estéril durante muchos minutos. El Forest defendió con orden, ganó duelos individuales y obligó a los de Guardiola a recurrir a disparos lejanos y centros laterales sin demasiada precisión.

La primera mitad dejó pocas ocasiones claras, pero sí la sensación de que cualquier error podía ser castigado. De hecho, Callum Hudson-Odoi avisó temprano con un remate peligroso que exigió una buena intervención de Ederson, encendiendo al público local.

Cherki y Reijnders rompen el equilibrio

Tras el descanso, el partido ganó ritmo y claridad. El City salió con una marcha más y encontró premio rápidamente. En el minuto 48, una acción de calidad de Rayan Cherki terminó con una asistencia medida para Tijani Reijnders, que definió con un preciso disparo de zurda para adelantar a los visitantes.

El gol no descompuso al Forest, que respondió con carácter. Apenas seis minutos después, una rápida transición ofensiva culminó con el empate de Omari Hutchinson, quien aprovechó una jugada iniciada por Morgan Gibbs-White y asistida por Igor Jesus para devolver la igualdad al marcador.

Un final frenético y un gol para decidirlo todo

Con el 1-1, el encuentro entró en una fase abierta y eléctrica. Ambos equipos buscaron el triunfo sin especular, y el City Ground se convirtió en un escenario vibrante. Erling Haaland fue bien controlado por la defensa local, mientras que Phil Foden estuvo cerca de marcar, pero se topó con un inspirado John Victor.

Cuando el partido parecía encaminado al empate, apareció de nuevo Rayan Cherki para inclinar la balanza. En el minuto 83, tras un saque de esquina prolongado por Josko Gvardiol, el francés conectó un potente derechazo que se coló sin oposición, desatando la celebración visitante.

Un triunfo clave en la pelea por la Premier

El gol final premió la paciencia y la calidad del Manchester City, que supo resistir en un campo complicado y ante un rival muy bien trabajado. En los minutos finales, los de Guardiola administraron la ventaja con oficio para asegurar una victoria vital.

Más allá del resultado, el gran protagonista fue Cherki, autor de un gol y una asistencia, confirmando su creciente influencia en el juego ‘skyblue’. Su actuación refuerza la confianza que Guardiola ha depositado en él y consolida al City como un serio aspirante al título.

El pulso con el Arsenal de Mikel Arteta continúa, y el City ya ha dejado claro que no piensa ceder terreno en la lucha por la cima de la Premier League.