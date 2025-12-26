Julian Brandt, objetivo del Aston Villa de Emery

Julian Brandt ha pasado de ser un jugador prescindible a una pieza clave en Borussia Dortmund mientras crece el interés de la Premier League

Hace apenas unos meses, Julian Brandt parecía destinado a salir del Borussia Dortmund. Con un contrato que vence en 2026 y pocos minutos en la Bundesliga, el mediocampista alemán estaba relegado al rol de suplente y su continuidad en el club parecía improbable. Sin embargo, la primera mitad de la temporada 2025-26 ha cambiado por completo su situación.

Con cuatro goles en diciembre y presencia casi constante en el once titular, Brandt se ha consolidado como uno de los jugadores más determinantes del equipo. Su rendimiento ha transformado su posición dentro del club, pasando de un comodín a un jugador imprescindible, capaz de marcar la diferencia en los partidos clave.

El Dortmund ahora debe pelear por Brandt

Tras esta destacada primera vuelta, la relación entre Brandt y el Dortmund ha cambiado radicalmente. El club ahora valora seriamente una posible renovación de contrato, pero el jugador no se siente presionado. Según medios alemanes, Brandt quiere evaluar su rol en el equipo y la planificación de la plantilla antes de decidir si extiende su vínculo o se marcha en verano.

El Dortmund, que antes contemplaba su salida, ahora tendrá que esforzarse para mantener al internacional alemán. Brandt ha logrado posicionarse con fuerza, y su éxito reciente le da margen para decidir su futuro sin prisas, asegurándose de que cualquier decisión sea la más adecuada para su carrera.

Aston Villa y la Premier League al acecho

Mientras Brandt evalúa su situación, el interés internacional ha crecido. Según informes de medios europeos, el club inglés Aston Villa sigue de cerca al jugador. El técnico Unai Emery estaría especialmente interesado en incorporar a Brandt, viendo en él un mediocampista creativo capaz de aportar desequilibrio y experiencia.

El interés desde la Premier League coloca a Brandt en una posición estratégica: puede elegir quedarse en Dortmund, donde es valorado y titular, o explorar nuevas oportunidades en Inglaterra, aumentando su proyección internacional.

Brandt mantiene la calma y su futuro abierto

Pese al interés de otros clubes, Brandt se mantiene tranquilo y no se siente presionado. En declaraciones recientes, el jugador se limitó a afirmar: “Todo es posible…”, dejando claro que su futuro está abierto a negociaciones y oportunidades. La temporada y su rendimiento le han dado la ventaja: es ahora el jugador que decide su destino, y no al revés.

En resumen, el que hace apenas unos meses era un posible jugador de salida se ha convertido en pieza central del Borussia Dortmund. Su situación contractual, el interés europeo y su propia confianza deportiva han colocado a Brandt en una posición de fuerza, capaz de elegir el próximo capítulo de su carrera con calma y estrategia.