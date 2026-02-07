Así queda la clasificación de la Bundesliga tras la victoria del Borussia Dortmund y los tropiezos de Stuttgart y Leverkusen la jornada 21 de Alemania

Este sábado en la jornada 21 de la Bundesliga se disputaron un total de seis encuentros en los que se midieron Friburgo y Weder Bremen, Heindenheim y Hamburgo, Mainz y Augsburgo, St. Pauli y Stuttgart, Wolfsburgo y Dortmund, Borussia Monchengladbach y Leverkusen

Interesante jornada la que se ha disputado este sábado en la Bundesliga. En el marco de la jornada 21 de la Bundesliga en Alemania, se jugaron un total de seis encuentros y destacó el triunfo del Dortmund ante el Wolfsburgo para seguir metiéndole presión a un Bayern de Múnich que jugará este próximo domingo.

Además, el Stuttgart, cuarto clasificado, tropezó ante el St. Pauli, penúltimo en la tabla y que le sacó los tres puntos tras vencer por 2-1. El Leverkusen no fue capaz de pasar del empate en el campo del Gladbach. Los encuentros que se disputaron fueron el Friburgo y Weder Bremen, Heindenheim y Hamburgo, Mainz y Augsburgo, St. Pauli y Stuttgart, Wolfsburgo y Dortmund, Borussia Monchengladbach y Leverkusen.

St. Pauli 2-1 Stuttgart

El Stuttgart se las prometía felices este sábado ante un St. Pauli que llegaba en puestos de descenso en la Bundesliga. Los locales se adelantaron en el minuto 35 y la sentencia para el Stuttgart llegó en el 55 con un gol de Sinani desde el punto de penalti. Recordó distancias Leweling en el 90 pero ya fue demasiado tarde para un Stuttgar que pelea por jugar la Champions League la próxima temporada.

Wolfsburgo 1-2 Borussia Dortmund

La convicción crece sin límites en el Borussia Dortmund, de pronto en la pugna por la Bundesliga cuando parecía imposible, a tres puntos del Bayern Múnich pendiente de su partido dominical contra el Hoffenheim y ganador incluso ante el Wolfsburgo en un partido que pudo perder, pero ganó de repente.

Borussia Monchengladbach 1-1 Leverkusen

El Leverkusen perdió la oportunidad de recortar tres puntos y solo pudo ser uno en relación a los puestos de Champions League. El Gladbach, de la zona media de la tabla, se adelantó a los 10 minutos con el tanto de Engelhardt. El Leverkusen empató con un gol en propia puerta de los locales y que firmó Sander. En el segundo tiempo el Leverkusen fue incapaz de terminar la remontada y acercarse al Stuttgart por la última plaza de Champions League.

