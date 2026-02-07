Yan Diomande firma con Roc Nation y prepara su posible salida del Leipzig

Yan Diomande da un paso clave en su carrera al cambiar de agencia y consolidarse como una de las jóvenes estrellas más codiciadas de Europa

El joven extremo de RB Leipzig, Yan Diomande, ha dado un paso estratégico en su carrera al firmar con la agencia Roc Nation Sports International (RNSI), generando expectación de cara al mercado de verano. La decisión pone fin a su relación con Maxidel Management y llega en un momento clave, cuando varios clubes de élite están siguiendo de cerca la situación del jugador.

Una joven estrella que brilla en la Bundesliga

Diomande, de tan solo 19 años, llegó a RB Leipzig el pasado verano procedente del Leganés, tras abonar el club alemán cerca de 20 millones de euros por su cláusula de salida. En solo seis meses, se ha consolidado como una de las promesas más brillantes de Europa, sumando 8 goles y 6 asistencias en 21 partidos en todas las competiciones, incluyendo un hat-trick frente al Eintracht Frankfurt, lo que le convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en alcanzar esa marca en la historia de la Bundesliga.

Su capacidad para jugar en la banda izquierda, enfrentarse a defensores en situaciones de uno contra uno, atacar espacios y generar oportunidades en transición lo convierte en un proyecto de estrella altamente codiciado por clubes de primera línea europea.

La relevancia del cambio de agencia

El movimiento de Diomande a Roc Nation Sports International no es casual. Según expertos, los cambios de representación en esta fase de la temporada suelen anticipar renovaciones de contrato, mejoras salariales o preparativos para negociaciones importantes en el mercado de verano. La agencia estadounidense representa a estrellas como Vinícius Júnior, Chris Richards y Federico Dimarco, y busca ampliar su influencia en el fútbol europeo y africano.

Nathan Campbell, Director Global de Reclutamiento de RNSI, destacó que Diomande es un talento generacional y afirmó que el equipo trabajará para ayudar al jugador a alcanzar todas sus metas profesionales. Por su parte, Frederico Pena, presidente de Roc Nation Sports Brasil, señaló que el apoyo del equipo será integral, asegurando que el jugador pueda aprovechar al máximo su potencial.

Consolidación internacional y futuro prometedor

Diomande también se ha afirmado como pieza clave de la selección absoluta de Costa de Marfil desde su debut en 2025, siendo determinante en las eliminatorias del Mundial 2026 y la Copa Africana de Naciones. Su proyección no solo ha captado la atención de clubes europeos, sino que también refuerza la idea de que el jugador está listo para dar un salto a un club de mayor envergadura en el futuro cercano.

En sus propias palabras, Diomande asegura que la profesionalidad y alcance global de RNSI encajan perfectamente con sus ambiciones: “Desde la primera reunión, demostraron un gran compromiso para apoyar mis objetivos a corto y largo plazo”.

Un talento que apunta a ser protagonista

Con su talento, juventud y ahora respaldo de una agencia de primer nivel, Yan Diomande se perfila como uno de los futbolistas a seguir en el próximo mercado de fichajes europeo, dejando claro que su carrera apenas comienza y que su potencial aún está por explotar.